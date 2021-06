Granger wertvollster Spieler der Finalserie gegen Bayern

München. Jayson Granger von Alba Berlin ist als wertvollster Spieler MVP der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft ausgezeichnet worden. Der 31 Jahre alte Uruguayer hatte entscheidenden Anteil am Erfolg der Berliner in der Best-of-Five-Serie gegen den FC Bayern München. 29 Punkte steuerte er allen am Sonntag im vierten Finalspiel zum dritten und entscheidenden 86:79-Sieg der Berliner in München bei. Alba sicherte sich den zehnten deutschen Meister-Titel.

"Dieser Titel ist für meine Frau, die letzten Monate war sie in Spanien mit unseren beiden Kindern, das war für sie ein harter Job, so lange allein. Sie ist der wahre MVP meiner Familie", sagte Granger.

