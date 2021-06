Wieso die reine Onlinelehre keine Lehre ist

BerlinFür ihn ist der Fall ganz klar: Dr. Roberto Lo Presti (43) findet, Studierende müssen zurück an die Universität. Seit 2010 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin in Philologie. Nun unterstützt er die Initiative „Nicht nur online“, die Präsenzvorlesungen fordert.

Berliner Morgenpost: Sie unterstützen als Dozent „Nicht nur online“ – wieso?

Roberto Lo Presti: Weil die Studierenden ein Problem ans Licht gebracht haben. Niemand hat sich im Februar für eine Wiederaufnahme der Präsenzlehre eingesetzt. In der Politik zum Beispiel glaubte man scheinbar, dass die Onlinelehre eine langfristige Lösung sei. Das ist nicht der Fall. Zum Ende des Wintersemesters habe ich bei vielen Studierenden Verzweiflung festgestellt. Mir ist es noch nie passiert, dass die sich mit Depressionen oder dramatischem Motivationsverlust melden. Sehr gute, engagierte, begeisterte Studierende, die plötzlich ihren Studienabbruch mitteilen.

Was ist der Vorteil von Präsenzlehre?

Lernen und lehren ist viel mehr als ein reiner Prozess der Wissensvermittlung. Es sind beziehungsbedingte Aktivitäten. Diese setzen lebendigen Austausch voraus und das Teilen von Orten. Lehre erfolgt somit prinzipiell in Präsenz. Das bedeutet nicht, dass die Digitalisierung keine Rolle an der Uni spielen sollte. Diese öffnet eine wichtige Perspektive für die Zukunft. Wenn wir die Digitalisierung jedoch als Instrument verstehen, um die Präsenzlehre abzuschaffen, ist das keine nachhaltige Lösung auf Dauer. Wenn wir diese aber als Ergänzung, Möglichkeit und Unterstützung der Präsenzlehre verstehen, dann kann die Digitalisierung eine wichtige Rolle in unserer Zukunft spielen. Das Zusammensein und der Kontakt zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig, da sich die Motivation und Begeisterung widerspiegelt. In digitalen Formaten geht das verloren. Es sind nur Stimmen und Bilder auf einem Bildschirm.

Wieso bleiben die Hochschulen und Universitäten weiterhin geschlossen?

Der Senat erlaubt zwar Präsenzvorlesungen unter bestimmten Vorlagen, im Sommer wird es aber fast ausnahmslos digital weitergehen. Das hat mit der Organisation zu tun. Das ganze Angebot wurde digital konzipiert, das kann im Laufe des Semesters nicht so schnell geändert werden. Es ist jetzt schon klar, dass wir im Wintersemester Präsenzlehre nur im hybriden Format anbieten werden. Nicht alle Studierenden werden wegen der Abstandsregeln in den Räumen sein dürfen. Damit einige vor Ort und andere online zugeschaltet werden können, braucht es die technische Ausstattung. Die haben wir nicht.

Unter welchen Maßnahmen dürften Vorlesungen in Präsenz stattfinden?

Es gelten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Ganz wichtig wäre eine konsequente Teststrategie, die auch realistisch ist. Wenn wir Tausende Studierende zurück in die Universitäten holen, müssen wir mehrere Tausende Menschen testen können. Ich würde sagen, wir brauchen auch eine Impfstrategie für Studierende. Sie sollten zumindest ein Impfangebot bekommen. Ich bin allerdings gegen eine Impfpflicht für Studierende.

Und wenn sich trotzdem alle in der Universität anstecken?

Das kann natürlich passieren. Wir müssen klären, welche Prioritäten wir setzen und wie wir als Gesellschaft mit dem Virus umgehen wollen. Ist das Ziel, jede einzelne Infektion zu vermeiden? Dann würden wir weitere Jahre im Dauerlockdown verbringen. Oder verfügen wir über Impfungen und massive Testmöglichkeiten, die das Risiko minimieren und können somit vorsichtig und verantwortungsvoll ein normales Leben genießen? Natürlich müssen Risikogruppen geschützt werden. Covid ist absolut ernst zu nehmen. Aber einer Generation von Studierenden entgeht universitäre Bildung unter normalen Umständen, die sie verdient hätte.

Wie leidet die Lehre unter den Onlineformaten?

Reine Online-Formate sind viel zeitaufwendiger in der Vor- und Nachbereitung. Jede Kommunikation erfolgt momentan digital. Für alles muss eine Mail geschickt werden. Selbst Kleinigkeiten, die man vor oder nach einer Sitzung auf dem Flur klärt. Nicht alle Studierende sind auf die gleiche Weise erreichbar. Das hängt von deren technischer Ausstattung ab. Es gibt Studierende, deren Gesichter ich noch nie gesehen habe, weil sie einen schlechten Laptop oder schlechtes Internet haben. Um an den Vorlesungen teilnehmen zu können, müssen sie die Kamera abgeschaltet haben, damit die Verbindung nicht abbricht. Das führt zu einer Entpersonalisierung, die die Lehre stark behindert. Auch zwischen den Lehrenden wird es schwer. Die Forschungstätigkeit braucht lebendigen Austausch in Präsenz. Darauf kann man auf Dauer nicht verzichten, ohne dass die Qualität leidet.

Inwiefern haben es sich Lehrende zu leicht gemacht?

Das ist sehr unterschiedlich. Ich persönlich habe sehr viel Zeit investiert, damit sich die Studierenden nicht im Stich gelassen fühlen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass andere Dozierende die Online-Lehre genutzt haben, um sich ein wenig zu verstecken. Ich kann aber sagen, dass für die meisten Dozierenden die vergangenen Semester extrem anstrengend waren. Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Manche sind zufrieden, andere unzufrieden. Bei den Studierenden ist es genauso.

Gab es kein Feedback oder Kontrollen?

In meinen Kursen habe ich beständig nachgefragt, wie es meinen Studierenden ging. Ob es Probleme oder Schwierigkeiten gab. Aber ich kann nur aus meiner Perspektive berichten. Ich gehe davon aus, dass meine Kollegen und Kolleginnen das auch gemacht haben. Außerdem wurden Umfragen geführt.