Die Krisenstudenten: „Uns wurde alles genommen“

Luisa Hemmerling sollte eigentlich in London studieren. Stattdessen nimmt sie von Berlin aus an Online-Vorlesungen teil.

Berlin. Corona und die Studierenden, das ist eine Leidensgeschichte. Die Berlinerin Luisa Hemmerling (22) zahlt etwa 40.000 Euro für ein Studium in London, obwohl sie wegen der Corona-Pandemie nicht vor Ort sein kann. Viele der Angebote und Inhalte des Studiums in „Visuelle Kommunikation“ kann sie nicht wahrnehmen. Geld bekommt sie von der Universität nicht erstattet. „Uns wurde alles genommen. Wir haben keine Studios, wir lernen unsere Mitstudierenden nicht kennen, wir haben kaum Kontakt mit den Lehrenden“, sagt sie. „Ich will mich aber nicht aufregen, sonst habe ich keine Kraft, weiter zu studieren und meine Träume zu verfolgen.“

Am 12. März 2020 zog Luisa Hemmerling von Berlin nach London. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch den Traum, London zu erleben und ein Studium zu absolvieren, das sie auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten wird. Zeitgleich wurden in Berlin die ersten Corona-Regularien eingeführt. Ihren ersten Tag am „Royal College of Art London“, wo sie mit über 2000 Menschen studiert, hatte die Studentin am 16. März. „Ich habe mich darauf gefreut, kreativ zu arbeiten und meine Mitstudierenden kennenzulernen. Außerdem wollte ich die Angebote der Uni wahrnehmen wie die Ateliers.“ Am 19. März besuchte sie das „Royal College of Art“ jedoch zum letzten Mal. Corona.

Aus der Traum: Mietvertrag in London gekündigt

Am 24. März wiederum saß sie im Flugzeug zurück nach Berlin, um vorübergehend bei ihrem Partner zu wohnen. Das halbjährige Programm an der Universität in London, das Hemmerling auf den Master vorbereiten sollte, fand nur noch online statt. Die Studentin ist bis heute in Berlin und nimmt mehrmals die Woche über ihren Computer an Vorlesungen teil. Dabei sollte sie eigentlich auf dem Campus in London sein. „Das ist ein Witz. Für dieses Programm zahlt man so viel Geld. Für die Kontakte, die man dort bekommen soll und die Studios, die man nutzen möchte.“ Ihre Arbeit ausstellen konnte sie auch nicht – dabei war das so vorgesehen. „Dieses Studium lebt von Ausstellungen, dass man seine Arbeit zeigt, Investoren kommen und man wahrgenommen wird. Das hatten wir alles nicht.“

Hinzu kommt, dass sie nach ihrer Rückkehr nach Berlin ihr WG-Zimmer in London mit einer Miete von 750 Euro weiter bezahlen musste. „In London wollte jeder sein Zimmer loswerden. London kam mir vor wie in einer Apokalypse.“ Der Markt war übersättig. Hemmerling wurde ihr Zimmer nicht los. Als im Sommer letzten Jahres absehbar war, dass die Pandemie so schnell nicht vorüber sein würde, entschieden sie und ihre WG-Mitglieder, den Mietvertrag zu kündigen. Aus der Traum von London, for now, fürs Erste.

* * *

Berlin, Stadt der Studenten: Die Bundeshauptstadt hat vier Universitäten zu bieten, vier Kunsthochschulen, sieben Fachhochschulen und 24 staatlich anerkannte private Hochschulen. Mehr als 200.000 Studierende sind aktuell eingeschrieben, es gibt mehr als 25.000 Lehrende. Rund 100.000 Menschen, etwa ein Fünftel davon aus dem Ausland, studieren in fast 700 Studiengängen an den vier großen Unis: der Humboldt-Universität (HU), der Freien Universität (FU), der Technischen Universität (TU) und der Akademie der Künste (UdK).

Ein kleiner Teil des Riesenapparats hat wegen sinkender Infektionszahlen seit dem 4. Juni wieder für die Studierenden geöffnet. Beispielsweise die Universitätsbibliotheken. Hier darf man wieder eigenhändig vor Ort Bücher aus dem Regal holen und an einem Arbeitsplatz lesen. Jedenfalls mit Maske und negativem Corona-Test – und für die begrenzte Zahl aller Leseplätze gibt es außerdem einen „Platzticker“, den man im Blick haben sollte. Die Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung und die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen hatten Ende Mai in einem gemeinsamen Papier Öffnungsschritte beschlossen.

Erlaubt sind an den Unis nun auch kleine Praxisformate mit bis zu 25 Teilnehmern, ab 18. Juni soll ihre Zahl noch einmal erhöht werden auf bis zu 40. Auch die Mensen des Studierendenwerks nehmen den Betrieb wieder auf, Speisen gibt es zurzeit aber nur zum Abholen („Click & Collect“). Vom Normalbetrieb sind die Berliner Universitäten noch weit entfernt. 28.600 Studierende aus ganz Deutschland nahmen zuletzt an der Studie „Studieren in Deutschland zu Zeiten der Corona-Pandemie“ teil, die im Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Demnach wirkt sich die Pandemie schwer auf die finanzielle Situation vieler Studierender aus: Knapp 40 Prozent der erwerbstätigen Studierenden wurden entlassen, unbezahlt freigestellt oder bekamen wesentlich weniger Arbeitszeit. Bei 32 Prozent hat sich nicht nur die eigene finanzielle Lage verschlechtert, sondern auch das Einkommen ihrer Eltern – sie hatten im Sommersemester 2020 insgesamt weniger Geld für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung als im Wintersemester davor. Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung wird die langfristigen Auswirkungen der veränderten Situation auf die Studierenden in den kommenden Semestern beobachten.

* * *

Kai Hofmann (28) studiert im ersten Fachsemester „Gender Studies“ an der HU. Seinen Master macht er vor allem wegen der Pandemie. „Die Pandemie hat mich dazu gebracht, mehr Zeit zu haben. Deswegen studiere ich jetzt.“ Er hat einen gefestigten Freundeskreis, einen Partner, Arbeit. Und nun wollte er eben etwas Neues ausprobieren. Von zu Hause aus zu studieren, an Online-Vorlesungen teilzunehmen und sich die Fahrwege zu sparen, findet er gar nicht so schlimm – im Gegenteil. „Ich genieße die Situation. Ich kann nebenbei arbeiten, weil alles online stattfindet.“ Als Freiberufler erstellt der Berliner Inhalte für die sozialen Netzwerke von Filmproduktionen. „Ich könnte viele Projekte nicht umsetzen, wenn das Studium nicht online wäre“.

Für ihn hat die Pandemie bisher eher positive Effekte: Kai Hofmann studiert „Gender Studies“ im Master, um die Zeit zu füllen.

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Kommilitonen treffen nur per Zoom und Whatsapp

Seine Kommilitonen kennt Hofmann hingegen nicht. „Ich studiere. Aber auch nur so halb. Ich studiere von zu Hause aus und habe bisher nur eine Person dank eines Referats kennengelernt.“ Ein Großteil der Kommunikation laufe über WhatsApp und Zoom. Das gebe viel Raum für Fantasien. „Man projiziert Figuren auf die Menschen, die man nur auf einem Bildschirm sieht und gar nicht richtig kennenlernt. Das Zwischenmenschliche geht verloren. Die Leute sind müde vom Zoom-Studium.“

Aus seinem Bachelorstudium weiß Hofmann, dass ein Studium vor allem von den Treffen mit seinen Mitstudierenden lebt, in der Bibliothek und auf den Fluren der Universität. „Das ist zurzeit sehr ich-bezogen. Ich studiere. Aber nicht mit anderen, sondern allein.“ Vor Kurzem habe er ein Referat vor 35 Menschen gehalten, online natürlich, und nur drei habe er dabei gesehen, da diese die Kamera eingeschaltet hatten.

Immerhin studiere er in einem Studiengang, der sehr sozial aufgebaut sei. „Wir werden in einem Kurs zu Beginn gefragt, wie es uns geht. Also ehrlich, nicht oberflächlich. Wir sammeln dann in Schlagworten, was in uns vorgeht, um zu zeigen, dass wir keine Maschinen sind und dass alles im Moment etwas schwerer ist.“ Damit soll ein sicherer Raum geschaffen werden für die Studierenden, sich mitzuteilen, und sich sicher zu fühlen. Neben seinen Kommilitonen sieht er auch die Dozenten und Dozentinnen sehr selten – teilweise nur viermal im Semester. Die meisten seien zwar gut per Mail zu erreichen, er wisse aber nicht, was diese den ganzen Tag lang täten.

Die Zeit zwischen den seltenen Terminen sei mit Arbeit gefüllt, die die Studierenden selbstständig zu erledigen haben: Gruppenarbeiten über Zoom, Referate erstellen, lesen. Die mündlichen Prüfungen finden online statt. In der Universtität selbst war er nur zweimal: Einmal, um Bücher auszuleihen und dann, um seinen Studierendenausweis zu erneuern. „Das war richtig gruselig, weil das so leer war.“ Geprägt von seinem letzten Studienjahr, blickt er eher pessimistisch in die Zukunft. „Ich habe das Gefühl, dass sich der Sommer vom letzten Jahr wiederholt und im Oktober wieder alle Türen zu sind.“ Je nach Impflage könne er sich aber vorstellen, dass ab dem Wintersemester eine Mischung aus Online- und Präsenzvorlesungen möglich sei.

* * *

Unsicherheit ist das Gefühl, das sich bei Avelina de Ment (22) seit März 2020 breitgemacht hat. Die Berlinerin studiert im vierten Bachelor-Semester Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste, der größten Kunsthochschule Europas mit rund 3500 Studierenden. „Das erste Online-Semester war noch das Beste“, stellt sie ernüchtert fest. „Da haben die Profs sich noch Mühe gemacht, manche waren cool und kreativ, einer hat zum Beispiel einen Audio-Podcast angeboten.“ Doch die Motivation bei einigen Lehrenden habe spürbar nachgelassen. Die Studierenden seien allein gelassen worden, findet sie. Die wenigen, eher unpersönlichen Rundmails aus dem Hochschulpräsidium verstärkten das Gefühl.

Avelina de Ment vermisst den Ideenaustausch mit ihren Kommilitonen.

Foto: Sergej Glanze / FFS

Und auch das Arbeiten fiel weg. Ihren Studentenjob als Aushilfe in einem Yoga-Studio verlor die 22-Jährige aus Charlottenburg, da das Studio in der Pandemie natürlich schließen musste. „Es war sehr schwierig für alle, überhaupt einen Job zu finden. Alles ging ja nur online, auch die Bewerbungen“, sagt de Ment. An den Job bei einem Online-Start-up, den sie kurzzeitig hatte, erinnert sie sich mit Grauen. „Die Erfahrung war unangenehm“, sagt sie. „Man war ganz allein, konnte niemanden in dem Unternehmen kennenlernen. Man fühlte sich gar nicht zugehörig. Und da traut man sich dann auch viel weniger zu fragen und sich einzubringen. Es fehlt der menschliche Kontakt.“

Gesellschaftskommunikation ist ein Fach, das vor allem vom kreativen Austausch der Studierenden lebt. „Bei uns macht Gruppenarbeit einen riesengroßen Teil aus“, erklärt de Ment. Genau in den ersten vier Semestern, von denen die Studentin drei nur online erlebt hat, wachsen die Teams, knüpft man die Kontakte für das wichtige Bachelor-Projekt, das im fünften Semester als Gruppenprojekt ansteht und benotet wird. Danach kommt die Abschlussarbeit, da ist dann wieder jeder für sich. Avelina de Ment kommt ins fünfte Semester. Die Erfahrung, sich mit den Studierenden aus ihrem Jahrgang besser vernetzen und austauschen zu können, ist für sie unwiederbringlich verloren.

* * *

Leere statt Lehre in den Hörsälen. Johannes Hofmann (30) von der HU hat seine Uni noch nie von innen gesehen. Aus Heidelberg kam der Philosophie-Student nach Berlin, um hier den Master abzuschließen; da wurden die Hochschulen auch schon alle wegen Corona geschlossen. Die HU ist Berlins älteste Universität und hat als eine von elf Hochschulen in Deutschland den Status einer Exzellenz-Universität. Doch als exzellent mag Johannes Hofmann jedenfalls das Krisenmanagement seiner Alma Mater so gar nicht bewerten. Er übt Kritik: Die Universität sollte klarer kommunizieren und wesentlich mehr Updates machen – ihre Studierenden also öfter und besser auf dem Laufenden halten. „Es ist alles ein Riesenwirrwarr“, ist Hofmanns Eindruck. Während seit Monaten über die Öffnungen anderer Bildungs- und Freizeiteinrichtungen im Land diskutiert wurde, verschwanden die Universitäten wie hinter einem Schleier. Im öffentlichen Diskurs war von ihnen kaum die Rede. Eine Situation, die Hofmann und andere Studenten ändern wollte. „Ich habe mich noch nie vorher mit Hochschulpolitik befasst“, erzählt der 30-Jährige. „Aber diese kommunikative Stille war für mich absolut erschreckend.“

Initiative „Nicht nur online“ will schneller in die Hörsäle

Und die Stille brachte ihn dazu, Kontakt zu seinen Kommilitonen zu suchen. In den Semesterferien Anfang des Jahres verschickte er einen eigenen, kleinen Aufsatz per Mail. An acht, neun, zehn Leute; Seminarteilnehmer, die er noch nie getroffen hatte, die aber immer wieder als schwarze Namen in den Online-Kursen auf seinem Bildschirm aufgetaucht waren. Er wollte seine Gedanken teilen. Und bekam Antworten und Erfahrungsberichte. Aus dem E-Mail-Austausch entstand die Initiative „Nicht nur online“ (#NichtNurOnline), die es in viele, sogar überregionale Medien schaffte – etwa in die „Zeit“ oder die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Was die Gruppe fordert, sind Lockerungen, Teilöffnungen, eine schnellere Rückkehr zur Präsenzlehre. Mittlerweile ist sie gewachsen und vernetzt, besteht aus Mitgliedern von verschiedenen Universitäten und wird auch von einigen Dozenten unterstützt. Sie veranstalteten eine Protestaktion vor dem Roten Rathaus, eine Fahrraddemonstration und schrieben einen offenen Brief an den Senat und alle Berliner Hochschulleitungen.

Aktuell lautet die Forderung: Klare Perspektiven für das nächste Wintersemester, das am 1. Oktober beginnt – es dürfe kein viertes Digital-Semester werden. Die Initiative hat kein Verständnis dafür, dass etwa an der HU an vielen Instituten 80 Prozent der Lehrveranstaltungen in Digitalformaten geplant seien. „Wir sind ein Zusammenschluss von Leuten, die die Universität retten wollen“, resümiert Hofmann. „Ich sehe Universitäten als Räume der kritischen Meinungsbildung.“ Doch ein anderes studentisches Lager, der Allgemeine Studierenden-Ausschuss (AStA) und die Landes-Asten-Konferenz (LAK) sind mit seiner Initiative überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Sie verfolgen eher die „Zero-Covid“-Richtung, favorisieren langsamere Öffnungen. Von Beginn an gab es schlechte Stimmung inklusive unfreundlicher Kommentare bei Twitter. „Es bräuchte eine Art Debattenkultur, die wir leider nicht haben“, meint Hofmann dazu. Auch das Berliner Studierendenwerk nennt die Debatte „hitzig“.

* * *

Worum geht es Studierenden wie Johannes Hofmann? Vor allem ums Da-Sein, um die vielzitierte Präsenzlehre. Unter dem offenen Brief der Initiative „Nicht nur online“, der unter der Webseite www.praesenzlehre-berlin.org im Internet zu finden ist, haben bisher mehr als 1800 Studierende und Dozenten unterschrieben. Man kann sich weiterhin auf der Liste eintragen. Die ausschließlich digitale Lehre und komplette Isolation führe „zu einer erheblichen physischen wie psychischen gesundheitlichen Belastung, die sich innerhalb der virtuellen Welt nicht beheben lässt“, heißt es in dem Text, und dass diese Situation durch ständige technische Probleme zusätzlich erschwert werde.

Und weiter: „Mit mindestens drei Semestern im Homeoffice sehen wir den gesellschaftlichen Bildungsauftrag der Hochschulen gefährdet. Denn wer ausschließlich online studiert, hat nicht wirklich studiert.“ Gerade für Studienanfänger sei ein weiteres rein digitales Semester nicht zumutbar, heißt es außerdem. Wie gesagt, den öffentlichen Brief haben auch Dozierende unterzeichnet. Er wurde vor dem gerade laufenden Sommersemester veröffentlicht. Sätze wie: „Die Selbstverständlichkeit, mit der die Universitäten geschlossen gehalten werden, entbehrt jeder Rechtfertigung“, sind ganz sicher nicht auf Linie mit den Hochschulleitungen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), der gleichzeitig Wissenschaftssenator ist, kündigte nach Veröffentlichung des offenen Briefes an, sich um die Situation zu kümmern.

* * *

Moritz Littbarski (21) studiert seit dem Wintersemester 2019/2020 Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin im Bachelor. Das erste Semester fand noch an der Universität statt. „Das fühlt sich im Rückblick intensiv an, ein Semester lang Menschen kennengelernt zu haben.“ Dann kam der Lockdown. Seit drei Semestern studiert er von zu Hause aus.

Dem Berliner fehlt während der Pandemie besonders der soziale Aspekt seines Studiums. Nach den Seminaren mit seinen Kommilitonen und Kommilitoninnen abzuhängen. „Im letzten Sommer war das noch möglich. Da konnten wir uns draußen treffen.“ Er habe immerhin das Glück, an seiner Universität politisch aktiv zu sein und dadurch öfter Freunde und Freundinnen abseits der Vorlesungen zu sehen. Montags telefoniere er zudem per Videochat mit einem Freund nach den Seminaren. „Wir diskutieren weiter inhaltlich oder sind dort einfach beisammen und quatschen.“ Clubs und Partys vermisst er auch, obwohl er gar nicht der typische Partygänger sei. „Mir fehlen die spontanen Sachen wie WG-Partys. Das macht ein Studium auch aus.“

Das Studium bestehe stattdessen aus „zu Hause sitzen und Vorlesungen angucken“. Vor allem die Umgewöhnung von Präsenz auf Online war eine Herausforderung für ihn. „Zu Beginn des zweiten Semesters war es recht chaotisch an meiner Universität. Sogar bis heute.

Ständig werden Sachen verschoben, auch weil die Bibs (die Bibliotheken, Anm. d. Red.) geschlossen sind, und keiner weiß Bescheid.“ Hinzu kommt, dass viele seiner Dozenten und Dozentinnen Schwierigkeiten hätten, ihre Lehrinhalte auf die virtuellen Plattformen zu übertragen. Das mache es den Studierenden schwerer, sich auf die Inhalte zu konzentrieren. „Viele Dozierende, die schon lange an der Universität sind, haben ihre bestimmten Arten, Lehrinhalte zu vermitteln. Frontalunterricht ohne jegliche Interaktion zum Beispiel, was sehr ermüdend ist.“ Man kann aber nicht alles eins zu eins in die Online-Vorlesungen übertragen, findet der Student.

Vor allem im ersten Corona-Semester wurden die Online-Vorlesungen dadurch zur Herausforderung. „Es hieß: Ihr seid jetzt mehr zu Hause, und wir können euch nicht überprüfen, also geben wir euch mehr Aufgaben, damit ihr etwas zu tun habt. Das war eine unsolidarische Haltung der Dozierenden.“ An die Hand genommen und unterstützt wurden Moritz und seine Mitstudierenden kaum. Abgabefristen konnten zwar verlängert werden, was der Student gut findet, „aber das sind nicht die Dinge, die den Unterschied machen. Die größten Probleme sind zum Beispiel Jobprobleme – die Gastro war lange geschlossen“. Dadurch sei vielen ihr Einkommen weggebrochen.

In den letzten zwei Semestern hat Littbarski aber auch positive Erfahrungen gesammelt: Dozierende baten um Feedback und versuchten, auf die Bedürfnisse der Studierenden einzugehen. „Die Frage nach unseren Wünschen und Bedürfnissen ist aber noch zu rar.“ Dafür gibt es jetzt ein paar Dinge, auf die er sich freut: Die Bibliotheken haben wieder geöffnet, Mensen bieten Essen zum Mitnehmen an, und auch Seminare sollen wieder in Präsenz stattfinden. „In einem Seminar reden wir aktuell darüber, die letzten drei Wochen des Semesters in Präsenz stattfinden zu lassen. Das hat großen Anklang gefunden.“ Zur Not treffe man sich eben mit Maske draußen an der frischen Luft. Noch zwei Semester studiert Littbarski ab Oktober, dann ist er fertig. Sein größter Wunsch ist, dass die Semester zusammen mit seinen Kommilitonen stattfinden, dass man sich wiedersieht und die Studienzeit gemeinsam verbringt.

* * *

Zurück zu Luisa Hemmerling. Seit einem Jahr kämpft die 22-Jährige dafür, dass die Studierenden des „Royal College of Art“ eine Entschädigung bekommen. Sie fände es fair, wenn sie zumindest einen Teil des Geldes erstattet bekämen. Immerhin erhielten sie kaum eine der versprochenen Leistungen. „Das ist ein Schlag ins Gesicht, wenn man so viel Geld zahlt und nur vor dem Laptop sitzt und Zoom-Vorlesungen hat. Heruntergerechnet habe ich während meines sechsmonatigen Programms pro Tag über 100 Euro gezahlt. Dabei habe ich nicht mal jeden Tag eine Vorlesung gehabt.“ Während des Masters sei der tägliche Betrag geringer.

Schwierige Kommunikation mit der Universität

Eine andere Option wäre, dass nach dem Studium die Nutzung der Studios ermöglicht wird, um die verlorene Zeit nachzuholen. Oder dass zumindest die direkte Kommunikation mit der Leitung der Schule ermöglicht wird. All diese Vorschläge und Ideen wurden vom „Royal College of Art“ zurückgewiesen. „Die Kommunikation war schrecklich. Lange E-Mails wurden ignoriert, es wurde auf Forderungen nicht eingegangen.“ Sie und ihre Mitstudierenden fühlen sich deshalb zunehmend machtlos. „Der Studierendenkörper wird ausgenutzt. Wir können uns nicht wehren. Wenn wir das Studium abbrechen, kommen Tausende Leute nach, die das machen wollen.“

Zu Beginn der Pandemie wurde den Studierenden eine Rückzahlung von 1000 Pfund angeboten. Daraus wurde aber nichts. „Das Geld haben wir nie bekommen. Irgendwann wurde so getan, als hätte es das Angebot nie gegeben.“ Wann Hemmerling zurück nach London kehren wird, ist ungewiss. Zumindest peilen viele der Studenten und Studentinnen den September an. Ob dann auch wieder Präsenzvorlesungen stattfinden werden, bleibt weiterhin eine Hoffnung. Auch die Nutzung der Arbeitsstudios steht in den Sternen. Das „Royal College of Art“ in London reagierte auf eine Anfrage der Berliner Morgenpost nicht. „Neben der finanziellen Belastung, macht einen das Emotionale echt fertig“, so die Studentin. Deshalb wünscht sich Hemmerling nach dem letzten Jahr vor allem eins: eine Entschuldigung.