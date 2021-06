Berliner Schüler, die bei der Vergabe der Plätze an den weiterführenden Schulen keine ihrer Wunschschulen erhalten, müssen teils lange Fahrtwege in Kauf nehmen. Das sorgt für Frust – auch bei dem Lichtenberger Schulstadtrat Martin Schaefer (CDU), der am Sonnabend einen Brief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) schrieb.