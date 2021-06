Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Berlin. In Berlin ist es in der Nacht zu Randale im Mauerpark gekommen. Polizisten seien angegriffen und mit Flaschen beworfen worden, sagte eine Sprecherin am Samstag. Festnahmen habe es nicht gegeben.

© dpa-infocom, dpa:210612-99-962681/2