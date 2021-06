Mann verliert Kontrolle über sein Auto und verletzt sich

Berlin. Ein 58 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, zwei parkende Autos gerammt und sich dabei verletzt. Er fuhr auf dem Grazer Damm in Richtung Stadtautobahn, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Auf Grund seiner Verletzungen wurde der Mann von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und stationär behandelt. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe, sei bislang unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

