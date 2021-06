Von Storch will Platz eins: Berliner AfD wählt Kandidaten

Berlin. Der Berliner AfD-Landesverband bestimmt am Wochenende seine Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September. Die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch (50) will bei der Wahlversammlung für Platz eins der Landesliste kandidieren. Die zweitägige Veranstaltung in Berlin-Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) beginnt heute. Dazu werden rund 250 Delegierte erwartet. Nach Angaben der AfD-Landesvorsitzenden Kristin Brinker sollen maximal acht Plätze gewählt werden.

Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten antreten, war zunächst noch offen. AfD-Fraktionschef Georg Pazderski hat bereits angekündigt, sich um ein Bundestagsmandat bewerben zu wollen. Der 69-jährige Ex-Offizier, der als parteiinterner Gegner der neuen Landesvorsitzenden gilt, war am Wochenende zuvor nicht mehr angetreten, als die Berliner AfD die Kandidaten für das Abgeordnetenhaus gewählt hat.

Landeschefin Brinker geht davon aus, dass die Wahlen der Kandidaten am Samstag abgeschlossen werden. Am Sonntag sollen dann die Delegierten für die kommenden Bundesparteitage gewählt werden. Die Wahlversammlung soll in einem großen Zelt stattfinden. Linke Gruppen haben bereits Protestveranstaltungen dagegen angekündigt.

2017 hatte die Berliner AfD bei der Bundestagswahl 12,0 Prozent erreicht und war mit vier Abgeordneten in das Parlament eingezogen, von denen keiner ein Direktmandat gewonnen hatte. Pazderski war als Direktkandidat im Wahlkreis Berlin-Pankow angetreten und hatte 12,1 Prozent der Erststimmen erreicht. Der Wahlkreis ging an einen Abgeordneten der Linken.

