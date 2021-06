Ein „Hausaufgabenheft“ für die Bildungsverwaltung

Was sind die Lehren aus der Corona-Pandemie für Berlins Schulpolitik? Die Berliner FDP-Fraktion hat zehn Punkte aufgelistet.

Berlin. Das Schuljahr geht zu Ende, ein Schuljahr wie es wohl noch nie zuvor ein ähnliches in Deutschland gegeben hat – geprägt von der Pandemie. Und die ist ja noch nicht zu Ende. Im Herbst, mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/22, werden viele Herausforderungen weiterbestehen. Darum hat die FDP-Fraktion ein „Hausaufgabenheft für die Berliner Bildungsverwaltung“ entworfen, das sie nächsten Donnerstag im Plenum des Berliner Abgeordnetenhauses vorstellen will.

Zehn Punkte hat dieses Hausaufgabenheft, darunter die Forderung nach Erfassung des „Impfstatus“ an Berliner Schulen – sprich, wer von den Lehrkräften, Erziehern und sonstigem Personal ist geimpft? –, eine Aufrechterhaltung der Teststrategie „gegebenenfalls bis zum Jahresende 2021“ und eine Erhöhung der Zahl von Luftfiltergeräten in den Schulen. Weil gute Luft immer wichtig ist, Pandemie hin- oder her. Auch Digitalisierung steht für die FDP im Fokus.

„Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind die Zukunft der nächsten Generationen, die ein Recht auf Bildung haben – egal unter welchen Umständen“, sagt Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. „Darum muss der Berliner Senat seinen Bildungsauftrag endlich pandemiefest machen und die Voraussetzungen für einen geregelten und zuverlässigen Bildungsbetrieb im neuen Schuljahr 2021/2022 schaffen.“