Berlin startet mit digitalem Impfpass

Berlin. In den sechs Berliner Impfzentren werden ab sofort beim zweiten Impftermin digitale Impfpässe ausgestellt. „Alle sechs Impfzentren sind gut vorbereitet“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag. Berliner, die bereits vollständig geimpft sind, können den digitalen Impfnachweis ab Montag in einer Apotheke oder ihrer Arztpraxis erstellen lassen. Allerdings bieten nicht alle Apotheken und Praxen die Dienstleistung ab Montag an. Derzeit können sich Apotheken bei ihrem Dachverband für die Erstellung von Impfnachweisen registrieren lassen. Ebenfalls ab Montag können Geimpfte sich auf der Seite www.mein-apothekenmanager.de darüber informieren, bei welcher Apotheke sie den digitalen Impfnachweis erstellen lassen können.

Auch Personen, die in Arztpraxen geimpft wurden, können sich dann in Apotheken einen digitalen Nachweis erstellen lassen, wenn der Arzt nicht über die technischen Voraussetzungen verfügt. Für die Erstellung wird neben dem Impfpass der Personalausweis benötigt. Die Apotheken schicken die Daten dann an das Robert-Koch-Institut, wo ein QR-Code erstellt wird, mit dem man den Impfnachweis in dafür geeignete Apps hochladen oder als ausgedrucktes Blatt Papier als Ersatz für das gelbe Impfbuch nutzen kann. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor die schrittweise Einführung des digitalen Nachweises vorgestellt. Ziel sei, dass bis Ende Juni die Anwendung namens „CovPass“ für alle Interessenten zu Verfügung stehe.

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der Europäischen Union um. Dafür wurden einheitliche Details eines Zertifikats vereinbart, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann. Die App soll als Beleg bei gelockerten Corona-Beschränkungen eingesetzt werden können und Reisen innerhalb Europas erleichtern. Kalayci zeigte sich hoffnungsvoll, in den kommenden Wochen weitere Lockerungen ermöglichen zu können. „Bei einer Inzidenz von derzeit 20,2 und fast der Hälfte der Bevölkerung mit mindestens einer Impfung trauen wir uns mehr“, sagte Kalayci. Die Gesundheitssenatorin warnte jedoch vor zu schnellen Öffnungsschritten. „Niemand weiß, wie sich die Inzidenz im Herbst und Winter entwickelt.“ Deswegen sei das schrittweise Vorgehen sinnvoll.

Gesundheitskongress mit 500 Gästen auf Messegelände

Die Gesundheitssenatorin stellte weitere Öffnungen für Veranstaltungen im Freien ohne feste Plätze in Aussicht. Auch die Clubszene kann hoffen. Hier seien erste Pilotprojekte mit strengen Regeln möglich, zum Beispiel einer Begrenzung der Gästezahl auf 100. „Für Massenveranstaltungen ist es aber noch zu früh“, sagte Kalayci. In der kommenden Woche wird nach 15 Monaten auf dem Messegelände die erste Veranstaltung mit Teilnehmern stattfinden. Dann findet der Hauptstadtkongress „Medizin und Gesundheit“ statt. Dafür sind 500 Teilnehmer zugelassen. „Wir empfinden tiefe Freude, wieder Menschen hier begrüßen zu können“, sagte Messechef Martin Ecknig. Vom 15. bis 17. Juni diskutieren Gesundheitsexperten über die Schlussfolgerungen für die Medizin aus der Coronakrise. Alle Teilnehmer und Beschäftigten werden zum Auftakt einen PCR-Test erhalten, die Veranstaltung wird wissenschaftlich begleitet. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art deutschlandweit.

Nach Ansicht Kalaycis sei eine der Lehren aus der Pandemie, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in den vergangenen Jahren zu sehr vernachlässigt worden sei. Insgesamt habe sich das Gesundheitssystem aber als belastungs- und leistungsfähig erwiesen. Das sieht der Kongresspräsident und langjährige Charité-Chef Karl Max Einhäupl genauso. Nun gelte es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, besser auf den Ausbruch einer Pandemie oder Epidemie vorbereitet zu sein, sagte er.