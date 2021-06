Auto fährt Radfahrer an: Radler schwer verletzt

Dierhagen. Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen beim Abbiegen in Dierhagen (Vorpommern-Rügen) einen Radfahrer erfasst und ihn schwer verletzt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, hatte der Autofahrer den 65 Jahre alten Radfahrer aus Brandenburg am Donnerstag beim Abbiegen nach ersten Erkenntnissen zu spät bemerkt. Der 65-Jährige, der aus dem Kreis Teltow-Fläming stammt, kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Autofahrer, ebenfalls ein Urlauber, blieb unverletzt.

Die Polizei mahnte in dem Zusammenhang zu mehr Aufmerksamkeit gegenüber Radfahrern, die in der touristischen Hauptsaison zu Hunderten an der Ostseeküste unterwegs sind. So wurden 2020 im Kreis Vorpommern-Rügen 270 Unfälle mit Fahrradbeteiligung aufgenommen, wobei 207 Menschen verletzt wurden. Von ihnen wurden 40 schwer verletzt.

