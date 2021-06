Ministerium: 370.000 Euro für Kinder- und Jugendhilfe

Potsdam. Zur Stärkung der Qualität von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen fördert Brandenburgs Bildungsministerium zwei Institutionen mit insgesamt 370.000 Euro. Jährlich 120.000 Euro gingen bis 2022 an das Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) für das Projekt Trägerqualität, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Weitere 130.000 Euro gingen an das Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam.

Hintergrund ist das neue Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz, das die Zuverlässigkeit der Träger als verpflichtendes Kriterium einführt. "Gute Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche brauchen verantwortungsvolle Einrichtungsträger. Um sie künftig in ihrer Rolle stärker zu unterstützen, werden vom Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg entsprechende Qualifizierungs- und Informationsangebote entwickelt und ab Herbst für Brandenburger Träger zur Verfügung gestellt", kündigte Jugendministerin Britta Ernst (SPD) an.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-940158/2