Der digitale Impfpass kommt

Ab kommenden Montag werden die Apotheken einen digitalen Nachweis ausstellen können. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände am Dienstag mit. „Wir wollten so schnell wie möglich ein Werkzeug entwickeln, mit dem Apotheken sicher und rechtsverbindlich einen Impfnachweis digitalisieren können. Über das wohnortnahe Apothekennetz bringen wir den Impfnachweis am besten zu den Menschen“, sagt Thomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV).

Code wird in der App CovPass gescannt

Das Angebot gilt nur für vollständig Geimpfte. Für die Beantragung des digitalen Impfnachweises muss man nur sein gelbes Impfbuch und seinen Personalausweis mit in die Apotheke nehmen. Dort erhält man dann einen Code, den man in der zugehörigen App namens CovPass, die vom Robert Koch-Institut und IBM entwickelt wurde, scannen kann. Auch in die Corona-Warn-App soll das digitale Impfzertifikat eingebunden werden können.

Wie viele Apotheken in Berlin auch gleich am Montag starten, ist aktuell noch nicht bekannt. Seit Mittwoch können sich die Apotheken in dem sogenannten Verbändeportal dafür registrieren. Am Montag können alle Berlinerinnen und Berliner dann auf der Internetseite unter www.mein-apothekenmanager.de online einsehen, in der Hauptstadt mitmachen. „In den ersten Tagen wird die Zahl der Apotheken, die das Angebot machen, wahrscheinlich noch begrenzt sein“, so Dittrich. Die Zahl werde in den Tagen und Wochen aber schnell steigen.