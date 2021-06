Berlin. Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 57-Jährige sei am Mittwochmorgen auf der Gorkistraße in Berlin-Marzahn von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die zunächst nicht ansprechbare Radlerin sei daraufhin mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die 51 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

