Martin Winterkorn: Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Falschaussage Berliner Staatsanwaltschaft klagt Martin Winterkorn an

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den ehemaligen Volkswagen-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn wegen einer uneidlichen Falschaussage Anklage erhoben.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wird dem 74-Jährigen vorgeworfen, am 19. Januar 2017 als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Abgasaffäre uneidlich falsch ausgesagt zu haben. In seiner Funktion als VW-Vorstandsvorsitzender soll er bewusst falsche Angaben zu der Frage gemacht haben, zu welchem Zeitpunkt er über den Einsatz von Abschalteinrichtungen bei VW-Fahrzeugen mit Diesemotoren unterrichtet worden war.

Im Rahmen seiner Aussage soll Winterkorn fälschlich behauptet haben, erst im September 2015 darüber unterrichtet worden zu sein. Der Anklage zufolge soll ihm bereits seit Mai 2015 bekannt gewesen sein, dass die Motorsteuerungssoftware bestimmter VW-Kraftfahrzeuge mit einer Softwarefunktion zur Manipulation der Abgaswerte im Testbetrieb ausgestattet worden war und diese Thematik auch Besprechungsgegenstand des sogenannten „Schadenstisches“ bei VW im Juli 2015 gewesen sein soll.