Guben. Aus bislang unbekannter Ursache sind am Dienstagmorgen in Guben (Landkreis Spree-Neiße) vier Autos in Brand geraten. Ein Schaden von mehreren zehntausend Euro sei angerichtet worden, teilte die Polizeidirektion Süd mit. Die Fahrzeuge wurden nach den Angaben erheblich beschädigt. Sie wurden für weitere kriminaltechnische Untersuchungen sichergestellt.

