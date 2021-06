Trainingsauftakt: Viktoria testet gegen Rostock und Hannover

Berlin. Aufsteiger Viktoria 89 bestreitet in der Vorbereitung auf seine Premierensaison in der 3. Fußball-Liga zwei Testspiele gegen Zweitligisten. Die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato tritt am 30. Juni (17.00) gegen Hannover 96 an, eine Woche später gegen den Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock. Wo gespielt wird, steht noch nicht fest.

In dieser Woche absolvieren die Spieler ihre Leistungsdiagnostik in der Charité, am Freitag kommt es zum ersten Training auf dem neuen Trainingsgelände am Wildspitzweg in Mariendorf. Dabei steht der aktuelle Kader unter Beobachtung und kann sich für den Einsatz in der höheren Klasse präsentieren.

Sportdirektor Rocco Teichmann sucht aber noch nach Verstärkungen. Zum einem möchte der 35-Jährige einen U23-Torwart als Konkurrenten für Stammtorhüter Philip Sprint, zum anderen sollen noch weitere Spieler die Offensive verstärken. Für die Verteidigung ist Lukas Pinkert vorgesehen. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV kommt, sobald Viktoria die Lizenz für die 3. Liga erhält.

Nachdem die Senatsverwaltung für Inneres und Sport das Jahnstadion Viktoria und den American Footballern von Berlin Thunder zur Verfügung gestellt hat, wird der Deutsche Fußball-Bund am Freitag vor Ort die Lage inspizieren. Aufgrund von Vorgesprächen mit den Verantwortlichen vom DFB sieht Viktoria-Geschäftsführer Peer Jäkel keine Hürde für die Lizenzvergabe.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-903646/2