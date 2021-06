Schulen sollen die Talente begabter Drittklässler fördern

Neulich sei ein Zweitklässler auf sie zugekommen, erzählt Schulleiterin Antje Kienitz-Jannermann. Der habe sie gefragt: „Weißt du, warum die Erde der blaue Planet ist?“ Und bevor sie antworten konnte, habe der Kleine losgesprudelt und es ihr erklärt. „Da wusste ich wieder: Wir müssen nicht nur die leistungsschwachen Kinder im Blick haben, sondern auch die begabten“, schließt die Schulleiterin der Mahlsdorfer Grundschule ihre kleine Erzählung.

Genau dies soll in Berlin durch die Begabungsförderung geschehen – kurz „Bega“ genannt. Schon jetzt gibt es in jedem Bezirk mehrere Bega-Schulen mit bestimmten Förderschwerpunkten, Schnelllernerschulen, besondere Ferienangebote und mehr. Am Montag wurde nun im Deutschen Technikmuseum das „BegaKarussell“ vorgestellt.

Entwickelt vom Institut für pädagogische Psychologie der TU nimmt es die Idee des Instrumentenkarussells – bei dem Kinder spielerisch das passende Musikinstrument für sich finden – auf und überträgt es auf andere Bereiche wie beispielsweise Naturwissenschaften oder Technik. Gedacht ist es speziell für begabte Drittklässler, erprobt wird das Modell nun an vier Grundschulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Vier Schülerinnen und Schüler werden jeweils in einer Stufe ausgewählt und besuchen mit „Mentoren“ beispielsweise besondere Orte – darunter eben das Deutsche Technikmuseum oder das Helleum, das in dem Bezirk liegt und zu naturwissenschaftlichen Experimenten anregt.

„Ich bin der Auffassung, dass jedes Kind ein Talent hat“, sagt Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), die an diesem Morgen zur Auftaktveranstaltung gekommen ist, bei der die Schulleiter der vier ausgewählten Grundschulen, die verantwortliche Professorin Anja Schultze-Krumbholz und Hausherr Dirk Böndel, Direktor des Technikmuseums, aufeinandertreffen. Dieses Talent, so Scheeres, gelte es „zu heben“.

Dafür sei das „BegaKarussell“ auf den Weg gebracht worden, 200.000 Euro stehen für das erste Jahr für das Projekt zur Verfügung.

Lehrkräfte lernen Begabungen bei Grundschülern zu erkennen

Aber wer sollen diese „Mentoren“ sein? „Studierende“, berichtet Schulleiterin Katrin Bloch von der Kiekemal Grundschule. Die sollen die Schüler im Blick haben, mit ihnen arbeiten, sie fördern und ihnen die nötige Sicherheit geben. Damit sie – befeuert von ihrem Talent – den Weg weitergehen. Gerade auch bei Kindern, die aus eher bildungsfernen Elternhäuser stammen.

Das Problem könnte allerdings in der Auswahl der Kinder liegen. Wie erkennt man ein begabtes Kind? Manchmal sind sie forsch wie der Zweitklässler, aber oft schlägt Begabung auch in Frustration um, weil sie nicht richtig erkannt wird. „Oder in eine depressive Stimmung“, ergänzt Schulleiterin Kienitz-Jannermann. Um so wichtiger sei es deshalb, die Lehrkräfte zu schulen. Damit diese die Begabungen überhaupt erkennen.