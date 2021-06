Vor 40 Jahren zogen die Grünen erstmals in das Parlament

Am 11. Juni 1981 geschah im Rathaus Schöneberg etwas Historisches. Die Fraktion der Alternativen Liste traf sich zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung. Die Partei hatte erstmals die Fünf-Prozent-Hürde überwunden und zog in das West-Berliner Parlament ein. Heute, 40 Jahre später, liebäugeln die Grünen, wie sie inzwischen heißen, mit dem Einzug in das Rote Rathaus. In den Umfragen liegen sie vorn.

Wie aus dem anfangs belächelten Haufen von Öko-Aktivisten und versprengten Politclowns eine Partei mit Machtanspruch wurde, das wollen die Grünen am Donnerstag auf einer digitalen Feier besprechen. Alle Interessenten sind eingeladen, sich zur Jubiläumsfeier zuzuschalten (Livestream ab 18 Uhr über www.gruene-fraktion.berlin).

„Die Themen, die zu Beginn der 80-er Jahre von uns gesetzt wurden, sind heute noch aktuell“, sagt die heutige Fraktionschefin Antje Kapek. Ihr Leben ist eng mit der Geschichte der Partei verflochten. Ihr Vater gehört zur ersten Generation der Grünen und zog 1987 ins Abgeordnetenhaus ein. Als erste Partei wiesen die Grünen damals auf die Gefahren des drohenden Klimawandels hin, dessen Folgen heute bereits in Berlin zu spüren sind.

1985 forderten die Grünen eine autofreie Stadt

„Schon 1985 haben wir eine autofreie Stadt bis 1995 gefordert“, sagt Kapek. Sieben Jahre später blockierte die Fraktion das Brandenburger Tor, um es für den Durchgangsverkehr zu sperren. 2009 klebte die Partei erste Plakate gegen den Ausbau der Autobahn 100 – alles Themen, die heute noch oder wieder diskutiert werden.

Die Grünen zogen damals in bewegten Zeiten in das West-Berliner Parlament ein. Der Regierende Bürgermeister Dietrich Stobbe (SPD) war gerade nach dem Garski-Skandal um eine dubiose 100-Millionen-D-Mark-Bürgschaft zurückgetreten, die CDU mit Spitzenkandidat Richard von Weizsäcker gewann 48 Prozent der Stimmen und musste doch eine Minderheitsregierung bilden, weil die FDP sich weigerte, in eine Koalition einzutreten. Die Hausbesetzerszene erstarkte – auch damals herrschte Wohnungsnot. Das alles ist überstanden und die Grünen mit stetig steigenden Wahlergebnissen weiter vertreten. Im 41. Jahr ihres Bestehens möglicherweise sogar als stärkste politische Kraft.