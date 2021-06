BVG-Kulturticket: Ein Euro mehr für Kulturszene in Berlin

Mit einem speziellen Kultur-Ticket will die BVG die von der Corona-Pandemie schwer getroffene Kulturszene in Berlin unterstützen.

Berlin. Mit einem neuen Ticketangebot der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können Fahrgäste ab sofort die Kulturszene in der Hauptstadt unterstützen. Vorerst für sechs Wochen ist das sogenannte Kultur-Ticket verfügbar – ein Einzelfahrausweis für den Tarifbereich AB, für den Kundinnen und Kunden einen Euro Aufschlag bezahlen, der dann an die Kulturschaffenden in Berlin fließt.

Dabei geht es um Personen und Einrichtungen, die nicht staatlich gefördert sind – von DJs über Musiker bis hin zu Clubs oder privaten Kinos und Theatern. Auch die Vorstandsvorsitzende der BVG, Eva Kreienkamp, betonte, dass vielfältige Akteure von den Spendeneinnahmen profitieren könnten. „Wir wollen der Stadt ihr kulturelles Leben in gewisser Weise zurückgeben“, erklärte sie die Motivation hinter dem Ticket. Die Vielfalt der Kultur zeigt auch ein Film zu der Aktion, an dem sich zahlreiche Künstler beteiligt haben – darunter etwa Schauspielerin Katharina Thalbach, die Bands Mia und Von wegen Lisbeth oder die DJs Alle Farben und Modeselektor.

Kultur-Ticket ist an BVG-Automaten oder im Kundenzentrum erhältlich

Gekauft werden kann die Fahrkarte an BVG-Automaten oder im Kundenzentrum. Wer etwa eine Monatskarte besitzt, aber trotzdem spenden will, kann das an BVG-Ticketautomaten im U-Bahnbereich tun – dort gibt es die Möglichkeit zur „Kultur-Spende“ für einen Euro. Auch online auf der Website der BVG zu dem Kultur-Ticket soll in einigen Tagen noch ein Spendenbutton installiert werden.

„Trotz aller Hilfen merken wir, dass die Politik nicht alles abdecken kann“, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke), der die Kampagne unterstützt. Besonders die Freiberufler und Soloselbstständigen habe die Pandemie getroffen, aber auch die Clubkultur, denen sämtliche Einnahmen weggebrochen seien. Mit dem Kauf der Fahrkarte könnten die Berlinerinnen und Berliner sich solidarisch zeigen.

BVG erwartet „guten sechsstelligen Betrag“ an Spenden für Kulturszene

Wie Christine Wolburg, BVG-Bereichsleiterin Vertrieb und Marketing, sagte, rechne man beruhend auf der Anzahl an AB-Tickets, die für gewöhnlich täglich verkauft werden, mit einem „guten sechsstelligen Betrag“, der innerhalb sechs Wochen zusammenkomme. Die PSD Bank als Kooperationspartner habe zudem zugesagt, den Spendenbetrag aus den Ticketverkäufen bis zu einer Höhe von 75.000 Euro zu verdoppeln.

An der Verteilung der Einnahmen wird nach Ende der Aktion das „Bündnis Freie Szene Berlin“ beteiligt. Dahinter steckt ein Zusammenschluss von Verbänden und Vereinen der „Freien Szene“ der zeitgenössischen Kunst und Kultur in Berlin. Wer besonders von der Pandemie betroffen ist, kann sich bei dem Verein bewerben. Eine Jury soll dann die Bewerbungen sichten und die Berechtigung prüfen. Liegen mehr Bewerbungen als Spenden vor, die verteilt werden können, soll es ein Losverfahren geben.