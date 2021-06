Ein Euro Corona-Aufschlag: BVG bietet Kulturticket an

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bieten ab sofort ein Kulturticket ab, mit dem Fahrgäste Kulturschaffende der Hauptstadt unterstützen können. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, fließt das Geld - ein Euro Aufschlag auf den Einzelfahrausweis AB - direkt an die Kulturszene. Bei Twitter veröffentlichte die BVG am Montag zu der Aktion ein aufwendig produziertes Video mit zahlreichen Berliner Kulturgrößen:

Für ein wenig Licht am Ende des Tunnels – Kulturticket ziehen, Extra-Euro für Berlins Kultur beisteuern und gemeinsam das unterstützen, was wir an Berlin lieben. pic.twitter.com/1M0RSrqdmT — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) June 7, 2021

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) teilte dazu mit: "Es muss unser aller Ziel sein, die durch die Corona-Pandemie schwer getroffenen Kultur Berlins auf großer Breite zu sichern." Von BVG-Chefin Eva Kreienkamp hieß es: „Die BVG ist ein elementarer Teil der Berliner Kulturszene. Schließlich sind es wir, die die Menschen zu den Clubs, Bühnen und Hallen und wieder nach Hause bringen. Mit diesem einzigartigen Ticket können wir gemeinsam mit allen Berliner*innen ganz einfach dabei helfen, das vielfältige Kulturangebot unserer Stadt zu unterstützen.“

BVG-Kulturticket: Vorerst bis zum 18. Juli an allen Automaten und Verkaufsstellen

Das BVG-Kulturticket kann man vorerst bis zum 18. Juli an allen Automaten und Verkaufsstellen der BVG kaufen. Wer keinen Fahrausweis braucht, kann sich mit einer Spende an den BVG-Automaten oder auf bvg.de/kultur-ticket beteiligen. Die Spendenfunktion im Internet wird technisch bedingt erst in einigen Tagen zur Verfügung stehen. Der gesamte Erlös wird durch das „Bündnis Freie Szene Berlin e.V.“, einem Zusammenschluss von Verbänden und Vereinen der „Freien Szene“ der zeitgenössischen Kunst und Kultur in Berlin, an die Berliner Kulturszene verteilt.

Den passenden Sound liefert das Berliner DJ-Duo Modeselektor, indem sie typische Klänge der BVG mit ihren Beats verschmelzen lassen. Folgende Berliner Kulturgrößen und -institutionen sind im Film zu sehen: Alle Farben, Barbie Breakout, Chamäleon Theater, Dieter Kosslick, Drangsal, Fil Bo Riva, Flying Steps, Friedrichstadt-Palast, Harald Hauswald, Jim Avignon, Katharina Thalbach, Katharina Wackernagel, Langston Uibel, MIA., Modeselektor, Sero, Lary, Smiley Baldwin und Crew, Stefanie Stappenbeck, Stella Bossi, The Darvish, The Swingin‘ Hermlins,