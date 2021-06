In Sachsen-Anhalt hat die CDU mit Abstand gewonnen. Grüne und FDP legen zu, die SPD verliert. So reagieren die Parteien in Berlin.

Landtagswahl Wahl in Sachsen-Anhalt: Das sagen die Parteien in Berlin

Berlin. Vor den im September anstehenden Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus in Berlin hat die CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen großen Erfolg erzielt – und Hochrechnungen zufolge mit unerwartet deutlichem Abstand gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Reiner Haseloff konnte ihr Ergebnis im Vergleich zu 2016 erheblich verbessern.

Die AfD schnitt schwächer ab als nach letzten Umfragen erwartet, bleibt aber zweitstärkste Kraft mit großem Abstand vor den Linken, die deutliche Verluste hinnehmen müssen. Zwar liegen sie den Hochrechnungen zufolge noch im zweistelligen Bereich, es ist aber das wohl schlechteste Ergebnis bislang in Sachsen-Anhalt. Auch die SPD verliert und liegt nur noch im einstelligen Bereich. Die Grünen konnten ihr Ergebnis im Vergleich zu 2016 leicht verbessern, ebenso die FDP, die den Hochrechnungen nach wieder in den Landtag einzieht. Derzeit ist die Partei dort nicht vertreten; 2016 war sie noch knapp gescheitert.

CDU-Generalsekretär spricht von Rückenwind für Wahl in Berlin

Erwartungsgemäß zufrieden über das Wahlergebnis äußerte sich der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers. Ministerpräsident Reiner Haseloff und die Landes-CDU hätten „in Magdeburg bewiesen, wie man in schwierigen Zeiten kämpft – und gewinnt“, so Evers, der bei dem Wahlergebnis von einem „starken Votum für eine pragmatische, tatkräftige Politik der Mitte“ sprach. „Das Ergebnis von Sachsen-Anhalt gibt der CDU im Bund und auch in Berlin kräftigen Rückenwind. Den werden wir nutzen, um Rot-Rot-Grün in 112 Tagen abzulösen“, erklärte Evers weiter.

Anders sieht die Situation bei der SPD aus. „Das Ergebnis für die SPD in Sachsen-Anhalt ist erschreckend bitter“, so der Berliner Landeschef der Partei, Raed Saleh. Die Co-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten, Franziska Giffey, resümierte, es sei in Sachsen-Anhalt nicht gelungen, einen Großteil der Wählerinnen und Wähler von der SPD zu überzeugen. Mit Blick auf das hohe Ergebnis der AfD sagte Giffey: „Wenn so viele Menschen sich von den demokratischen Parteien abwenden, ist das alarmierend.“ Deshalb, und auch wegen der geringen Wahlbeteiligung – ersten Schätzungen zufolge lag diese bei gut 61 Prozent – sei es wichtig, „jetzt umso mehr mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und die Ursachen anzugehen“, so Giffey.

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch: Klimaschutz mittlerweile überall verankert

Bettina Jarasch, die Spitzenkandidaten der Grünen für die Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin, wertete das Ergebnis in Sachsen-Anhalt als Erfolg, obwohl sich die Partei dort mehr versprochen hatte. „Der Zugewinn der Grünen in Sachsen-Anhalt zeigt, dass unsere Themen wie Klimaschutz mittlerweile in allen Regionen fest verankert sind. Das ist auch in Sachsen-Anhalt der Lohn für engagierte sozial-ökologische Politik in der Regierung“, erklärte sie nach den ersten Prognosen. In Berlin bleibe es das Ziel, die nächste Regierung anzuführen.

Auch Christoph Meyer, FDP-Bundestagsabgeordneter und Parteichef in Berlin, äußerte sich positiv über das Ergebnis der FDP. „Der Aufwärtstrend der Liberalen setzt sich weiter fort“, so Meyer. Der Ball liege nun bei CDU und SPD – setzten diese auf Erneuerung und Wirtschaftskompetenz, „dann führt kein Weg an Gesprächen mit der FDP vorbei“.

Linke sieht weiter gute Chancen, Ergebnis in Berlin zu verbessern

Die AfD-Landesvorsitzende und gerade am Sonnabend gewählte Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, Kristin Brinker, nannte das Abschneiden der AfD in Sachsen-Anhalt ein „sensationelles Ergebnis“ und „eine vielversprechende Steilvorlage für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Bundestag im Herbst“.

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sprach von einem Markstein der Entwicklung der AfD und der politischen Zukunft des Landes. „Offensichtlich ist besonders im Osten die Enttäuschung über die Altparteien besonders groß. 30 Jahre leere Versprechen und fragwürdige Entscheidungen haben bei Menschen, die sich ihre Freiheit und Demokratie einst selbst gegen die roten Diktatoren erkämpfen mussten, ihre Spuren hinterlassen.“

Ein Rückschlag war die Landtagswahl für die Linken. „Auch wenn wir drittstärkste Kraft geblieben sind, kann uns das Ergebnis nicht zufrieden stellen. Im Osten wollen wir wieder deutlich stärker werden“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Linken in Berlin, Tobias Schulze. „Für Berlin kämpfen wir mit Klaus Lederer um das Rote Rathaus. Ich sehe gute Chancen, dass wir unser Ergebnis auch aus der Regierung heraus verbessern.“ Dabei wolle man auch und besonders um den Osten kämpfen.