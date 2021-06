Auto kracht gegen Hauswand: Vier Menschen verletzt

Berlin. Ein alkoholisierter Autofahrer ist mit drei Beifahrern in Berlin-Hermsdorf im Norden der Hauptstadt gegen eine Hauswand gefahren - alle kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige war mit einem Sportwagen am Sonntagmorgen gegen 1.00 Uhr auf der Schloßstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugen soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien durch die Tempo-30-Zone gefahren sein.

Kurz vor dem Bahnhof Hermsdorf sei der Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere geparkte Autos und einen Lichtmast geprallt. Schließlich krachte er gegen eine Hauswand und kam zum Stehen. Die alarmierte Polizei stellte bei einer Alkoholmessung 1,8 Promille bei dem Fahrer fest. Im Auto waren noch zwei Frauen und ein Kind. Eine eingeklemmte 45-Jährige musste von der Feuerwehr von der Rückbank befreit werden. Die 44-jährige Frau und ihr 9 Jahre alter Sohn wurden von Zeugen aus dem Wagen geholt.

Der Fahrer verletzte sich an der Nase und kam mit den anderen Drei in ein Krankenhaus. Als Grund für den Unfall gab er an, er habe ein anderes Fahrzeug überholen wollen. Der 51-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

