Grüne sticheln gegen die SPD

Berlin befindet sich schon im Wahlkampfmodus. In dieser Woche nutzten die Grünen einen Schwachpunkt bei der SPD. Und die CDU erhob Besitzansprüche auf ein Ressort. Aber der Reihe nach.

In diesem Punkt war sich die rot-rot-grüne Koalition diese Woche einig. Der Mietendeckel, der in Berlin durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts krachend gescheitert ist, soll ein Revival erleben: auf Bundesebene. Dafür startete die Berliner Koalition aus SPD, Linken und Grünen am Donnerstag eine Bundesratsinitiative. Nun sollen die Länder über den Bund die Erlaubnis bekommen, regionale Mietendeckel einzuführen. So weit, so einig. Bis dann die Grünen-Fraktion schnell einen Tweet absetzte und gegen die SPD stichelte: „Wir brauchen nach dem Urteil des @BVerfG einen #Mietendeckel für Berlin. Notwendig: eine Öffnungsklausel im Bund. SPD & CDU in der Bundesregierung verweigern diesen #Mieterschutz.“

Vieles, was im Bundesrat vorgetragen wird, ist politische Show

Die CDU ist eindeutig gegen den Mietendeckel. Ihre Abgeordneten klagten vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber die SPD? Auf Bundesebene hat ausgerechnet Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) rechtliche Bedenken gegen regionale Mietendeckel. So einfach ist es also nicht mit der Bundesratsinitiative.

Apropos Bundesrat: Vieles, was dort vorgetragen wird, gehört in die Rubrik politische Show. Anträge werden eingebracht – ohne Chance auf politische Mehrheiten im Bundesrat oder später im Bundestag. Auch der Mietendeckel-Antrag der rot-rot-grünen Koalition aus Berlin hat so gut wie keine Chance, dass er noch vor der Bundestagswahl die Gremien passiert. Der Bundesrat kommt am 25. Juni zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Nach der Pause beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs. Aber vielleicht hat es ja auch die Koalition in Berlin gar nicht so eilig.

Mietendeckel: Die Berliner Koalition setzt auf Zeit

Kleiner Einschub für Fans von Verfahrenstricks: Würde der Mietendeckelantrag in Schallgeschwindigkeit im Bundesrat beschlossen und noch in den Bundestag eingebracht werden, würde er wegen des Diskontinuitätsprinzips versanden. Denn alle Gesetze, die im Bundestag noch auf dem Verfahrensweg sind, werden mit Ende der Legislaturperiode gelöscht und müssen neu eingebracht werden. Diese Prinzip gilt – und jetzt der Trick – nicht für den Bundesrat. Das Ländergremium gilt anders als der Bundestag als „immerwährendes Verfassungsorgan“. Anträge, die dort noch im Beratungsstadium sind, überstehen auch Bundestagswahlen. Heißt: Die Berliner Koalition setzt auf Zeit und hofft auf andere Mehrheiten nach der Wahl.

Ob es dazu kommt, hängt natürlich vom Ergebnis ab. Und davon, ob die nächste Landesregierung an dem Mietendeckel-Vorhaben festhalten wird. Wenn die Berliner CDU in die Landesregierung einziehen würde, wäre der Antrag wohl obsolet. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner setzt statt auf Konfrontation auf Zusammenarbeit mit der Immobilienwirtschaft. Wegner will übrigens auch eine andere Bildungspolitik. Als Reaktion auf einen offenen Brief der Schülerunion machte der CDU-Landesvorsitzende eines klar: Falls die Union in den nächsten Senat einziehen wird, werde man das Bildungsressort in Berlin beanspruchen. Aber wie gesagt: Erst einmal muss gewählt werden.