Ein Mann hält einen Organspendeausweis der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in den Händen.

Gesundheit Zahl von Organspenden in Berlin steigt leicht an

Berlin/Frankfurt/Main. Die Zahl der Organspender und der gespendeten Organe in Berlin ist in den ersten fünf Monaten dieses Jahres leicht gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse am Freitag mitteilte, gab es von Januar bis Ende Mai 22 Spender, denen nach dem Tod ein oder mehrere Organe entnommen wurden. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr waren es demnach 20 Spender. Die Zahl der postmortal gespendeten Organe stieg laut DSO von 55 auf 68.

Die Verteilung organisiert europaweit die Stiftung Eurotransplant. Nach Zahlen der Stiftung standen zum Stichtag 1. Mai in Berlin 460 Menschen auf der Warteliste für ein Organ. An diesem Samstag wird bundesweit an die Bedeutung der Organspende erinnert.

