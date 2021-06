Vom Sportforum zum Ehrenmal: Eisbären starten Pokaltour

Berlin. Der deutsche Eishockeymeister Eisbären Berlin überbrückt die Sommerpause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit speziellen Pokaltouren durch die Hauptstadt. Am Samstag startet ein extra ausgestattetes Pokalmobil, auf dem der Meisterpokal montiert ist, ab 10.20 Uhr vom Sportforum Hohenschönhausen und beendet seine Tour um 17.00 Uhr am Sowjetischen Ehrenmal in Treptow. "In den jetzigen Zeiten können wir die Fans nicht zum Pokal holen, also bringen wir den Pokal zu den Fans", sagte Thomas Bothstede, Managing Director bei der EHC Eisbären Management GmbH, der Deutschen Presse-Agentur am Freitagnachmittag.

Auf der Fahrt von Weißensee durch Berlins Mitte über den Großen Stern, Schloss Charlottenburg sowie dem Schöneberger Rathaus nach Treptow wird der Pickup an insgesamt zehn Stellen halten, damit sich die Fans unter Einhaltung der Hygieneregeln mit dem Meisterpokal fotografieren lassen können. Bothstede kündigte an, dass diese Touren in den kommenden Wochen wiederholt werden. "Wir machen das den ganzen Sommer über", sagte der Manager.

Während bei der ersten Auflage der Pokal von zwei Mitarbeitern der Eisbären begleitet wird, sollen auf den folgenden Touren auch mal die Trainer oder einzelne Spieler an Bord sein und sich den Fragen der Fans stellen sowie Autogramm- und Fotowünsche erfüllen.

