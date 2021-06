Betrunkener beleidigt zwei Frauen rassistisch und schlägt zu

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Berlin. Ein Betrunkener hat zwei Frauen auf einem Spielplatz in Berlin-Hellersdorf rassistisch beleidigt und geschlagen. Die Frauen im Alter von 32 und 33 Jahren sollen am Donnerstagabend mit ihren Kindern dort gewesen sein, als der 56-Jährige sie beleidigte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach einem Wortgefecht soll er der Älteren ins Gesicht und der Jüngeren auf den Oberarm geschlagen haben.

Ein Atemalkoholschnelltest habe bei ihm einen Wert von 2,85 Promille ergeben. Nach einer Blutentnahme im Polizeigewahrsam wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-859761/2