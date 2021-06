Alba zurückhaltend: "Großer Sieg, kleiner Schritt"

Berlin. Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin bleibt trotz der Annäherung ans Playoff-Finale weiterhin vorsichtig. "Das war ein großer Sieg für uns, aber auch nur ein kleiner Schritt. Wir müssen ja noch ein weiteres Spiel gewinnen", sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 80:72-Auswärtssieg im dritten Halbfinalspiel bei ratiopharm Ulm am Donnerstagabend, mit dem sich der Titelverteidiger einen ersten Matchball zum Finaleinzug erspielte. In der Best-of-Five-Serie braucht Alba nur noch einen Sieg zum Finaleinzug.

Den kann Alba am Samstag im vierten Spiel erneut in Ulm (20.30 Uhr/Magentasport) perfekt machen. Für Ulm wäre es das Saisonende, dementsprechend liegt der Druck bei ihnen. "Für die ist das ein Do-or-die-Spiel. Das wird wieder ein hartes Spiel", warnte Maodo Lo bei Magentasport.

Der Nationalspieler (21 Punkte) war am Donnerstag - wie schon im zweiten Spiel - der Motor im Berliner Spiel. Gerade in Phasen, in denen es bei Alba nicht so lief, spielte er seine Stärken aus. "Er war absolut dominant im Spiel. Er hat clever und geduldig gespielt, das Spiel gelesen und von allem etwas geleistet. Das war unglaublich und er ist gerade jetzt sehr wichtig für uns", lobte ihn Ojeda.

Lo gab sich hingegen bescheiden. "Einen hervorzuheben war sicher nicht das, was uns den Sieg gebracht hat. Wir haben einfach eine tiefe Mannschaft, in der jeder etwas beiträgt", sagte er. Trotz der Tiefe im Kader bleibt die Personalsituation angespannt. Luke Sikma und Johannes Thiemann fehlten erneut. Für Louis Olinde und Jonas Mattisseck ist die Saison wohl beendet. Peyton Siva versuchte es zwar wieder, aber "er hat immer noch Probleme", sagte Ojeda.

Und dann plagten vor dem Spiel auch noch den 2,21 Meter-Center Christ Koumadje Knieprobleme. Aber auch er biss auf die Zähne. Ob Thiemann und Sikma am Samstag wieder mitwirken können, wird kurzfristig entschieden. "Wir probieren es Schritt für Schritt und am Spieltag schauen wir, ob es gehen würde", sagte der Sportdirektor.

