Este ersetzt Este: Netzhoppers holen Kaibald für Allik

Bestensee. Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat den Esten Stefan Kaibald für den Außenangriff verpflichtet. Der 24-Jährige übernimmt bei den Brandenburgern die Position seines Landsmanns Karli Allik, der sich nach nur einer Saison aus Königs Wusterhausen mit unbekanntem Ziel wieder verabschiedet hat, teilte der Verein am Freitag mit.

Der 1,93 Meter große Kaibald spielte zuletzt beim estnischen Meister Bigbank Tartu und gehört in seiner Heimat zum Kreis der Nationalmannschaft. Die Netzhoppers werden die erste Auslandsstation in seiner aktiven Laufbahn sein. "Es war an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen", sagte der Außenangreifer. "Die Netzhoppers haben eine tolle Saison hinter sich. Daran möchte ich anknüpfen und hoffe, dass wir unser Niveau noch weiter steigern können."

Zum Trainingsauftakt bei den Netzhoppers wird Kaibald jedoch fehlen. Er spielt im September erst noch mit Estlands Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft.

