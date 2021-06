Daran erkannt man ein seriöses Corona-Schnelltestzentrum

Corona-Schnelltestzentren gibt es in Berlin an jeder Ecke und nicht jedes arbeitet seriös. So erkennt man die schwarzen Schafe.

Berlin. In Berlin gibt es rund 1500 Corona-Testzentren. Dass davon nicht alle seriös und nach medizinischen und hygienischen Standards arbeiten, ist mittlerweile klar. In Neukölln wurden am Dienstag fünf Zentren wegen teilweiser eklatanter Verstöße geschlossen: Verdreckte Testkits, falsche Handhabe – zum Teil wurde auch auf das Tragen von Schutzausrüstung und Masken verzichtet. Aber wie kann man als medizinischer Laie erkennen, ob ein Anbieter – der für jeden Test immerhin 18 Euro vom Staat bekommt – auch seriös arbeitet oder nicht? Wir geben Antworten.

Gibt es ein Hygienekonzept?

Mittlerweile haben wir alle uns wohl so sehr an Desinfektionsspender, Masken und Abstandsregeln gewöhnt, dass es auffällt, wenn ein Element davon fehlt. Wird in einem Testzentrum darauf nicht geachtet oder nicht auf Hygieneregeln hingewiesen, sollte man einen Bogen darum machen. Ein noch deutlicheres Warnzeichen ist, wenn sich das Personal selbst nicht daran hält; also wenn – wie zuletzt in Neukölln – es keinen Ganzkörperschutz trägt, die Handschuhe nicht nach jedem Test wechselt oder vielleicht selbst keine Masken trägt. In diesem Fall sollte man unbedingt das Gesundheitsamt informieren.

Werden professionelle Testkits verwendet?

Test für den medizinischen Laien gibt es in jeder Apotheke oder im Drogeriemarkt. Ihre Spezifität liegt bei 97 Prozent, was bedeutet, dass in drei Prozent der Fälle Nichtinfizierte ein falsch-positives Ergebnis erhalten. Damit sollten sich Betreiber eines seriösen Testzentrums nicht zufrieden geben und professionelle Kits verwenden. Hier liegt die Spezifität, die richtige Anwendung vorausgesetzt, immerhin bei rund 99,7 Prozent. Natürliche sind diese Sets im Einkauf auch deutlich teurer. Greift der Betreiber zu Laientests, will er die Beschaffungskosten drücken – zu Lasten der Genauigkeit des Ergebnisses. Im Zweifel sollte man vorher nachfragen, was für ein Kit verwendet wird.

Wird der Abstrich korrekt durchgeführt?

Keine Frage – das Wattestäbchen hinten in der Nase oder im Rachen ist unangenehm, manchmal sogar schmerzhaft. Für ein möglichst genaues Ergebnis ist es allerdings notwendig, den Abstrich möglichst tief zu nehmen. Wirbt ein Anbieter also mit Slogans wie „garantiert schmerzfrei“, legt er mit Sicherheit nicht allzu viel Wert auf Professionalität. Die Teststäbchen sollte nach dem Abstrich außerdem auf keinen Fall irgendwo abgelegt, sondern gleich in die Lösungsflüssigkeit gesteckt werden. Abstriche in einem Schnelltestzentrum müssen nach der Coronavirus-Testverordnung nicht zwangsläufig von Medizinern durchgeführt werden. Das Personal muss jedoch entsprechend geschult sein und über ein entsprechendes Zertifikat verfügen.

Wird mit einer zu kurzen Testzeit geworben?

„Ergebnis in nur fünf Minuten!“ Wer mit diesem Slogan wirbt, kann es mit der Seriosität nicht ganz ernst meinen. Denn bis ein aussagekräftiges Ergebnis vorliegt, braucht es mindestens 15 bis 30 Minuten. Wer vorgibt, dass es schneller geht, ist kaum vertrauenswürdig.

Werden meine Daten auch korrekt erfasst?

Der Betreiber eines Testzentrums ist verpflichtet, dem Gesundheitsamt ein positives Ergebnis zu melden. Dazu ist es zwingend notwendig, dass man sich anfangs registriert und dann bei jedem Test ausweist. Verzichtet der Betreiber darauf, deutet viel darauf hin, dass es nur ums Geldmachen geht und die Pflichten als zweitrangig angesehen werden.

Ist der Datenschutz ausreichend gewährleistet?

Wer sich bei einem Testzentrum registriert, hinterlässt dort relativ viele Daten. Wichtig ist, dass nur die erhoben werden, die unbedingt notwendig sind, und dies in Vereinbarkeit mit der Datenschutzgrundverordnung geschieht. Auf dieser Grundlage hat jeder Betroffene das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten und darauf, dass diese auf seinen Wunsch hin gelöscht werden. Außerdem ist es wichtig, dass persönliche Daten wie Name, Geburtstag oder Adresse und medizinische Daten getrennt voneinander gespeichert werden. Im Falle eines Hackerangriffs auf ein Testzentrum, wie es sie auch in Berlin zuletzt immer wieder gegeben hat, fließt nicht alles ab. Ein Blick in die Datenschutzerklärung des Anbieters lohnt sich im Vorfeld allemal.

Wurde ich im Vorfeld richtig aufgeklärt?

„Haben Sie in den letzten 15 Minuten getrunken, gegessen oder geraucht?“ Diese Frage sollte einem zwingend vor dem Test von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des Zentrums gestellt werden. Denn hat man eines dieser Dinge getan, wird das Ergebnis verfälscht. Antwortet man also mit „Ja“, sollte man dazu aufgefordert werden, zu warten oder später noch einmal wieder zu kommen. Alles andere zeugt davon, dass es eher ums Geldverdienen als um ein möglichst genaues Testergebnis geht. Die zweite obligatorische Frage ist die nach coronatypischen Symptomen wie Husten, Fieber oder Schüttelfrost, mit denen man auf keinen Fall ein Testzentrum betreten sollte. Derjenige, der den Abstrich durchführt, sollte vorher auch ein kurzes Aufklärungsgespräch führen.