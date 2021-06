Unesco-Welterbe Fürst-Pückler-Park: Millionen-Investitionen

Bad Muskau (dpa/sn) – Mehr als vier Millionen Euro sollen in diesem Jahr in das Unesco-Welterbe Pückler-Park in Bad Muskau investiert werden. Unter anderem soll das Geld in Baumaßnahmen am Hermannsbad, der Villa Pückler, in das Badehaus sowie am Musikpavillon fließen, sagte Jaroslaw Golaszewski vom Staatsbetriebs Immobilien- und Baumanagement (SIB) am Donnerstag nach der Sitzung der Stiftung "Fürst-Pückler-Park". Zudem gebe es eine große Resonanz auf den Wettbewerb zur Entwicklung des Kavalierhauses zum Besucher- und Bildungszentrum des Geoparks Muskauer Faltenbogen.

Von den 59 Bewerbungen wurden Anfang Juni 12 Vorschläge ausgewählt. Ein weiteres Treffen des Entscheidungsgremiums soll es Ende September geben, in dessen Anschluss alle Arbeiten und die Preisträger-Ideen ausgestellt werden sollen. Das Kavalierhaus aus historischem Bestand soll mit einem Neubau zu einem modernen Ausstellungsgebäude entwickelt werden. Baubeginn soll 2024 sein.

Die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" wurde 1993 ins Leben gerufen mit der Aufgabe, das kulturhistorisch bedeutsame Ensemble nach historischem Vorbild wiederherzustellen und zu erhalten.

