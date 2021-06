Schauspielerin Sina Martens zeigt Jugendfotos

Julian Würzer

Sina Martens ist Schauspielerin am Berliner Ensemble. Für die Morgenpost öffnet sie ihr Fotoalbum und schwelgt in Erinnerungen.

Stolz blickt die Schauspielerin Sina Martens auf die verdeckten Blätter vor ihr auf dem Tisch. Sie ist schon lange nicht mehr an ihre alte Fotokiste gegangen. „Es ist spannend zu sehen, was man als Kind gemacht hat, das nun wieder mit meinem Leben zu tun hat“, sagt sie und dreht das erste Blatt um, auf dem sie mit ihrer Großmutter auf dem Boden sitzt.

Aufgewachsen ist sie in der norddeutschen Kleinstadt Bad Bramstedt zwischen Kiel und Hamburg. Nach dem Abitur im Jahr 2007 zieht es Martens nach Hamburg, wo sie zunächst Psychologie studieren wollte. Dann interessiert sie sich aber mehr für Theater. 2010 geht sie nach Leipzig und studiert Schauspiel. In den folgenden Jahren lernt sie Regisseure wie Sebastian Hartmann und Ulrich Rasche kennen, spielt auf Bühnen in Leipzig und Frankfurt am Main.

2017 kürt sie die Fachzeitschrift „Theater heute“ zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres. Kurz bevor Martens zur Spielzeit 2017/2018 am Berliner Ensemble in der Hauptstadt engagiert wird. Dort erhält sie 2018 den Daphne-Preis als beste junge Darstellerin. „Das war eine große Ehre für mich“, sagt sie. Die Preisübergabe war im Anschluss an eine Vorstellung gewesen, der Saal war voll gewesen und sie hat eine Rede gehalten. „Es ging um Toleranz, Empathie und Solidarität“, erinnert sie sich. Der Preis der Theater-Gemeinde Berlin steht noch heute in ihrem Wohnzimmer ihrer Wohnung.

Während ihrer Kindheit hat Sina Martens viel Zeit in Steinburg in Schleswig-Holstein verbracht. Ihre Großeltern hatten dort ein gutbürgerliches Hotel. „Bei mir zuhause gab es die Regel, dass ich vor dem Mittagessen nichts Süßes essen darf“, erinnert sie sich. Manchmal ist ihre Oma, eine prägende Person in ihrem Leben, die ihr viele Ratschläge gegeben hat, heimlich mit ihr in den Küchentrakt gegangen – und hat die Dose mit Waffeln herausgeholt. „Hier wurden wir offensichtlich dabei erwischt.“

Foto: Privat

Schon früh hat die Schauspielerin für die Bühne geübt. Zusammen mit ihren Freund:innen hat sie die Mini Playback Show, die zwischen 1990 und 1998 im Fernsehen lief, nachgespielt. Dabei diente ihr auch mal ein Zollstock als Mikrofon. „Augenscheinlich war ich zu der Zeit auch Fan der Kelly Family“, sagt sie. Heute ist sie das nicht mehr, aber singen tut sie noch. Am 17. Juni steht sie mit dem Musiker Sascha Hünermund auf der Bühne. Das musikalische Programm heißt „Bonnie ohne Kleid“ und findet im Hof-Theater des Berliner Ensembles statt.

Foto: Privat

Sina Martens kommt aus einer Fußballerfamilie. Ihr Vater ist noch immer Fußballtrainer, beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Und ihr einziger jüngerer Bruder hat zum Beispiel beim FC St. Pauli gespielt und ist heute Spieleragent. „Ich bin auf dem Fußballplatz groß geworden und habe irgendwann selbst angefangen“, bekennt Martens. Das Bild ist nach einem gewonnenen Turnier entstanden. In Berlin sympathisiert Martens mit Union. „Fußballmannschaften und ein Ensemble haben viel gemeinsam“, sagt sie. „Man kann kein Spiel allein gewinnen und auch kein Bühnenstück alleine spielen.“

Foto: Privat

Schauspiel hat Martens von 2010 bis 2014 an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig studiert. Während ihres zweiten Studienjahres hatte sie der damalige Intendant Sebastian Hartmann an das Centraltheater Leipzig geholt. „Es war gleichzeitig sein letztes Jahr“, sagt Martens. Das Abschlussstück ist die Inszenierung „mein faust“ gewesen. Auf dem Bild ist Sina Martens zusammen mit dem Schauspieler Manuel Harder zu sehen. Er ist Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin.

Foto: Rolf Arnold

Ihr erstes Engagement nach der Schauspielschule hatte Martens am Schauspiel Frankfurt in Frankfurt am Main. Dorthin hatte sie der jetzige Intendant des Berliner Ensemble Oliver Reese geholt, dem sie auch nach Berlin gefolgt ist. In Frankfurt ist eine der ersten Arbeiten der Finanzwestern „Der kalte Hauch des Geldes“ in Regie von Alexander Eisenach gewesen. Im zweiten Teil hatte sie als Bär verkleidet eine Wrestling-Szene auf der Bühne gehabt, die inspiriert von dem Film „The Revenant“ gewesen sei.

Foto: Privat

Im Jahr 2019 hatte Martens noch „die große Ehre“ zusammen mit dem Schauspieler Jürgen Holtz auf der Bühne zu stehen. Er spielte im Alter von 86 Jahren „in der sechsstündigen Inszenierung „Galileo Galilei“, Martens war „seine“ Tochter Virginia. „Ich bin dankbar diesen Mann kennengelernt zu haben“, sagt Martens. Er ist wie ein Theatergeschichtsbuch gewesen. Jemand, der noch von Spaziergängen mit dem Dramatiker Heiner Müller (1929 - 1995) erzählen konnte. Holtz starb im Juni 2020 im Alter von 87 Jahren.

Foto: Privat

„Ich habe ein großes Bedürfnis, regelmäßig meine Welt größer zu machen“, sagt Martens. Deshalb reise sie sehr gerne. Das Bild sei im vergangenen Jahr in Slowenien entstanden. Mit einem Auto sei sie durch das Land gefahren, später nach Kroatien. Sobald die Corona-Pandemie es wieder zulässt, will sie mit einem Van nach Moldawien oder Albanien fahren.

Foto: Linda Rosa Saal