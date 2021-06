Bericht: Union Berlins Andrich vor Wechsel nach Leverkusen

Berlin (dpa) – Mittelfeldspieler Robert Andrich könnte den Berliner Fußball-Bundesligisten 1. FC Union trotz eines noch bis 2022 laufenden Vertrags womöglich bereits in diesem Sommer verlassen. Die "Bild"-Zeitung spekulierte am Mittwoch über einen Wechsel des 26-Jährigen zum Ligakonkurrenten Bayer 04 Leverkusen. Angeblich soll eine Ablösesumme von rund vier Millionen Euro im Raum stehen. Eine Bestätigung für einen bevorstehenden Wechsel gibt es bislang nicht.

Der gebürtige Potsdamer Andrich gehörte in der abgelaufenen Saison erneut zu den Leistungsträgern und hatte Anteil, dass sich Union als Siebter für die neu geschaffene Conference League qualifizierte. Er erzielte in 29 Bundesligaspielen fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Andrich war 2019 vom Zweitligisten Heidenheim in die Hauptstadt gekommen und legte seitdem eine starke Entwicklung hin.

