Wahlen Podcast zur Wahl am 26. September

Berlin. Ein Berliner Podcast möchte jetzt einen Blick auf die Wahlen zu Bundestag und Abgeordnetenhaus am 26. September werfen. "Berlin wählt" - unter diesem Namen will die Landeszentrale für politische Bildung die wichtigsten Fragen zur Wahl beantworten. Die erste der zehn Folgen steht seit Mittwoch im Netz und befasst sich mit dem Berliner Parlament. Für die Serie spricht die Journalistin und Podcasterin Hannah Grünewald mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Medien. Alle 14 Tage wird eine neue Folge veröffentlicht. In der ersten Folge ist der Berliner SPD-Abgeordnete Dennis Buchner zu Gast. Zwei Wochen später folgt die Spandauer Bezirksverordnete Janine Schneider, teilte die Landeszentrale weiter mit.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-833834/2