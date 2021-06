Berliner Schulen öffnen am 9. Juni - Diese Corona-Regeln gelten

Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts öffnen die Berliner Schulen in der kommenden Woche im Regelbetrieb.

Corona in Berlin Schulen öffnen am 9. Juni - Diese Corona-Regeln gelten

Berlin. Die Berliner Schulen nehmen ab dem 9. Juni ihren Regelbetrieb wieder auf. Das teilte die Senatsbildungsverwaltung am Dienstag mit. Damit wird auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts reagiert, das am Montag entschieden hatte, eine Fortsetzung des sogenannten Wechselmodells sei rechtswidrig.

Schulen in Berlin - Folgende Maßnahmen gelten weiterhin:

Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung im Schulgebäude. Auf dem Schulhof wird die Maskenpflicht hingegen aufgehoben.

Lüften und Testungen (wie bisher zwei Mal wöchentlich).

Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.

Die ergänzende Förderung und Betreuung (Hortbetreuung) wird ebenfalls wieder ab dem 9. Juni 2021 angeboten.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) teilte dazu mit: „Wir hatten uns mit Blick auf die Schulöffnungen für einen vorsichtigen Weg entschieden, um die Kinder und Jugendlichen sowie die noch nicht vollständig geimpften Lehrkräfte zu schützen. Diese Haltung wurde von den Schulleitungsverbänden und von maßgeblichen Gremienvertretungen wie dem Landesschulbeirat und dem Landesschülerausschuss breit unterstützt. Durch die deutliche Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts ist nun eine neue Situation entstanden: Die Richter sehen das Festhalten am Wechselunterricht als nicht mehr verhältnismäßig an. Es muss nach diesem Gerichtsentscheid eine Rückkehr zum Regelbetrieb noch in diesem Schuljahr geben.“

Weiter heißt es in der Mitteilung der Bildungsverwaltung, mit Beginn der Sommerferien werde in der Primarstufe wieder die reguläre Ferienbetreuung (ergänzende Förderung und Betreuung) angeboten.

Schulen in Berlin: So soll es im neuen Schuljahr weitergehen

Mit Beginn des kommenden Schuljahres 2021/22 sollen vorbehaltlich der Entwicklung des Infektionsgeschehens folgende Regelungen gelten:

Vollständiger Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen und Schularten.

Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler.

Außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung sowie außerunterrichtliche Ganztagsangebote finden in vollem Umfang statt.

Die jeweils gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten. Die Musterhygienepläne werden fortgeschrieben

Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und pädagogisches Personal wird bis auf Weiteres beibehalten.

Für die ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten besondere Infektionsschutzmaßnahmen, um eine erneute Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern: Das pädagogische Personal testet sich bereits während der Präsenztage. Schülerinnen und Schüler werden in ihrer ersten Schulwoche sogar dreimal getestet, danach zweimal pro Woche. Es besteht eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in allen Schulräumen.

Zur Beobachtung und Einschätzung des Infektionsgeschehens und entsprechender Regulierung wird weiterhin jeden Donnerstag eine Abstimmung zwischen Schulaufsicht und Gesundheitsamt stattfinden.

Der Handlungsrahmen für die pädagogische Arbeit an den Schulen wird für das Schuljahr 2021/22 weiterhin gelten und entsprechend der neuen Bedingungen überarbeitet. Für die Unterrichtsfächer wird es erneut begleitende Fachbriefe geben.