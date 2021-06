Vier brennende Autos: Verdacht auf Brandstiftung

Berlin. Nach dem Brand von vier Autos in Berlin-Reinickendorf hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Nachdem die Autos gelöscht waren, habe ein technischer Defekt als Ursache für den Brand ausgeschlossen werden können, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

In Berlin werden immer wieder abgestellte Autos von Unbekannten angezündet. Zuletzt brannten am Samstag zwei Autos in den Berliner Ortsteilen Prenzlauer Berg und Staaken. Auch in diesen Fällen konnte der Verdacht der Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-814916/2