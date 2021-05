Endlich! Das große Aufatmen in Berlin

Endlich. Es ist, als hätte der Winter in diesem Jahr nicht drei, sondern sieben Monate gedauert. Jetzt endlich werden die Temperaturen angenehmer, die Bäume sind grün, und die Lockerungen der Corona-Auflagen können tatsächlich genossen werden.

Vorbei die Tage, an denen man sich das Glas Wein auf der Restaurant-Terrasse unter einer Decke gemütlich denken musste. Jetzt macht es wirklich Spaß, im Biergarten etwa am Zollpackhof in Mitte ein Weizenbier zu trinken. Das ist so sehr ein Ereignis, dass sich manche angeregt fühlen, diesen Moment in einem Selfie festzuhalten. Wie zum Beispiel im Café am Neuen See im Tiergarten. Seht her, wir haben es schon getan!