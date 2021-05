Antisemitismus: „Wir müssen jetzt sofort etwas tun“

Gewalt und Hass gegen Juden zeigte sich in den vergangenen Wochen auch bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin.

Berlin. Mit Raketenangriffen aus Gaza auf Israel Mitte Mai begann ein Ausbruch der Gewalt, der auch in Deutschland zu erschreckenden Vorfällen führte. Das Entsetzen nach der Gewalt und dem Israel-Hass auf den pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin war groß. Wie geht es jüdischen Familien in Berlin, was muss passieren, um Antisemitismus und Gewalt entgegenzutreten?

Stefanie Avital (38) vertritt das Leo-Baeck-Zentrum aus Haifa in Deutschland. Es setzt sich seit langem für Frieden, Demokratie und gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung in Israel ein. Mit einer Schule und einem Kindergarten, aber auch Musik- und anderen Gemeindeprojekten, an denen jüdische und arabische Jugendliche gemeinsam teilnehmen. Kooperationen gibt es auch mit deutschen Schulen.

Stefanie Avital stammt aus Hamburg, lebte elf Jahre in Israel und kam mit ihrer Familie vor drei Jahren zurück nach Berlin.

Berliner Morgenpost: Frau Avital, hat sich das Thema mit der Waffenruhe in Israel nun wieder erledigt?

Stefanie Avital Nein, natürlich nicht. Es ist nur aus den Medien verschwunden, leider, wie schon so oft. Die Probleme sind auch nach der Waffenruhe hier wie dort geblieben.

Worüber müssen wir hier in Deutschland reden, auf welche Bereiche schauen?

Es ist ein vielfältiges Problem. Alles hängt ja mit allem zusammen. Der Antisemitismus in Deutschland und auf deutschen Straßen etwa: Daran hängen vielfältige Themen wie Integration, Zuwanderung, Radikalisierung unter muslimischen Menschen, gesteuert durch Imame in den deutschen Moscheen, finanziert durch die Türkei – aber es ist generell auch eine Frage der Bildung.

Sie sind mit Ihrer Familie, Mann und drei Schul- und Kitakindern aus Tel Aviv nach Berlin gezogen. War damals Antisemitismus in Deutschland für Sie ein Thema, wie ist es heute?

Ich selbst bin in Deutschland aufgewachsen, in Hamburg, es ist meine Heimat. Damals habe ich Antisemitismus persönlich nicht erfahren, er war für mich nicht präsent. Ich habe danach elf Jahre in Israel gelebt, mein Mann ist Israeli, unsere drei Kinder sind in Israel geboren und wachsen zweisprachig auf. Seit wir in Berlin leben, haben wir uns bisher wohl und auch sicher gefühlt – vielleicht aber auch einfach, weil wir uns viel unter anderen internationalen Zugezogenen und Berlinern bewegen. Jetzt ändert sich das.

Was hat sich geändert?

Einerseits war mir natürlich immer bewusst, dass es Antisemitismus immer und auch in alle sozialen Schichten gibt. Andererseits ist das Ausmaß der Gewalt und des Hasses emotionaler und aggressiver, was wir jetzt unter anderem in Berlin bei den Demonstrationen gegen Israel gesehen haben. Wir empfinden die Situation inzwischen als sehr besorgniserregend. Es gibt inzwischen einige Gegenden, die wir meiden, wir sprechen auch mit unseren Kindern auf der Straße eher nicht Hebräisch. Auch Freunde erzählen, dass sie jetzt neben den bekannten Gebiete wie etwa Nord-Neukölln jetzt zum Beispiel auch Teile von Schöneberg meiden.

Haben Sie Angst?

Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich denke, dass bei vielen Menschen die Enttäuschung groß ist. Man hat nicht gedacht, dass es in Berlin einmal so weit kommen würde. Berlin ist eine weltoffene Stadt, und im Alltag, das möchte ich betonen, nehmen wir und unsere Freunde unglaublich viel Empathie wahr. Man fühlt sich als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft.

Sie arbeiten für das Leo-Baeck-Zentrum in Haifa, einer Stadt, in der jüdische und arabische Israelis seit langem weitgehend konfliktfrei zusammenleben.

Ja, die Stadt, mit rund 600.000 Einwohnern die drittgrößte Israels, gilt als beispielhaft dafür, dass das möglich ist. Das Leo-Baeck-Zentrum wurde 1938 zunächst als Kindergarten gegründet. Heute ist es ein großes Bildungszentrum mit dem Ziel, Kindern mit verschiedenen Hintergründen aus allen Zusammenhängen gemeinsam eine möglichst gute vielfältige und exzellente Bildung zu vermitteln. Darauf, dass dies funktioniert, sind wir sehr stolz.

Wie funktioniert das?

Jüdische und nicht-jüdische Kinder lernen hier gemeinsam. Neben der schulischen Ausbildung gibt es zahlreiche Aktivitäten und Angebote, die etwa jüdische und arabische Familien zusammenbringen – also nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Verwandte. Die Idee ist, Vorurteile abzubauen und miteinander und nicht nur nebeneinander groß werden zu können. Zum arabisch-jüdischen Sommercamp kommen jeweils rund 100 Kinder mit arabischem und jüdischem Hintergrund und verbringen eine Woche gemeinsam mit Sport, Musik, Seminaren zu unterschiedlichen Themen. Diese Treffen verändern das Bewusstsein und die Wahrnehmung. Wenn sich Menschen direkt kennenlernen, sind sie eben nicht mehr nur „die Nachbarn“ oder „die Anderen“. Der Austausch legt den Grundstein für die Bildung und auch für das Bewusstsein als Gesellschaft.

Derzeit kann man den Eindruck haben, dass das allein vielleicht nicht ausreicht. Auch die Gewalt unter den Menschen in Israel selbst war ja zuletzt erschreckend.

Ja, das stimmt, aber man muss auch sehen, dass dies trotz allem Einzelfälle waren. Die Mehrheit der Menschen steht überhaupt nicht dahinter. Natürlich sind sich alle bewusst, dass es solche Gewalt immer wieder geben kann, aber es ist nichts, was die Mehrheit im Land will oder auch nur unterstützt. Die Menschen dort nehmen den Alltag ganz anders wahr. Sie sind sich bewusst, dass sie ein Schicksal teilen, aus dem sie das Beste machen müssen, um als Gesellschaft zu wachsen und eine bessere Zukunft für ihre Kinder zu ermöglichen.

Wie läuft das im Alltag?

Eine Kollegin erzählte: Normalerweise kaufen sie immer in den umliegenden arabischen Dörfern ein. Das war natürlich zunächst mit Sorge besetzt. Sollte man dort noch dorthin fahren? Ist es gefährlich, sollte man aus Prinzip die arabischen Geschäfte boykottieren? Sie fuhren trotzdem hin und wurden sehr herzlich empfangen. Ein Ladeninhaber sagte, es bewege ihn sehr, dass seine jüdischen Kunden trotz allem noch kamen. Das gemeinsame Leben ist dort eben seit Jahrzehnten selbstverständlich.

Stefanie Avital vom Leo-Baeck-Zentrum Haifa.

Foto: Stefanie Avital

Kann Berlin von dieser Seite Israels etwas lernen? In Berlin ist es für viele unüblich, zum Beispiel in den arabischen Geschäften an der Sonnenallee einkaufen zu gehen.

Absolut. Bildung ist der Schlüssel zu vielem – auch für den Dialog. Wir müssen extrem viel tun in den Schulen, aber auch in der Lehrerausbildung. Wir müssen viel mehr dafür tun, dass Parallelgesellschaften nicht in dem Maße weiter bestehen, wie es heute der Fall ist. Es gibt viele Ansatzpunkte, bei denen man jetzt sofort etwas tun muss, nicht erst, wenn wieder etwas passiert.

Ein Kritikpunkt waren zuletzt auch die Medien und ihre Berichterstattung.

Medien sind ein Schlüsselfaktor in vielerlei Hinsicht. Sie sind der Weg, auf dem wir uns informieren und uns unsere Meinung bilden. Aber in Deutschland wird oft übersehen, wie viele Menschen hier türkische und arabische Medien und Plattformen konsumieren – teils sogar ausschließlich. Dort wird viel gegen Israel gehetzt und Judenhass gepredigt. Dazu kommt, dass auch in deutschen Medien die Dinge oft nicht ausgewogen und im Kontext dargestellt werden.

Was meinen Sie damit?

Teilweise greift man sich einzelne Aspekte heraus. Ein Beispiel waren die Zahlen der Opfer: Ja, in Gaza sind beim jüngsten Gewaltausbruch viel mehr Menschen ums Leben gekommen als in Israel. Aber das besagt eben nicht, dass Israel allein der Aggressor ist und Gaza nur das Opfer. Hätte Israel nicht das Iron-Dome-Abwehrsystem, wären auch die Schäden und Opferzahlen anders ausgefallen. So einfach ist es eben nicht.

Was sollte bei den Medien geschehen?

Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, schulen manche Verlage ihre Journalisten seit langem gezielt. Journalisten können sich vor Ort ein Bild machen, beide Seiten und die Menschen dort kennenlernen. Ich glaube, solche Begegnungen sind wichtig. Für alle Bürger, aber in erster Linie eben auch für Journalisten. Gerade heute, im Zeitalter der Social-Media-Plattformen, halten immer mehr Konsumenten diese für ein Äquivalent zum Journalismus. Man sieht nun, wie gefährlich es ist, wenn vorgebliche Nachrichten – etwa die Zahlen der Opfer – nicht eingeordnet werden.

Gilt das auch für die Politik?

Ja, manche Politiker machen es sich in dieser Frage leicht. Es ist ein systematisches und sehr tiefgreifendes Problem, das sich nicht mit einer schnellen Vermittlung oder dergleichen wird lösen lassen. Bevor man darüber spricht, welche Rolle Deutschland in diesem Konflikt einnimmt, sollten manche Dinge auch noch einmal grundsätzlich klargestellt werden. Dass Israel existiert und dass es sich verteidigen darf, wenn es angegriffen wird, ist meiner Meinung nach nicht verhandelbar. Wenn wir über die Hamas sprechen, muss klar sein, dass diese eine Terrororganisation ist. Sie ist kein demokratisch gewählter Verhandlungspartner. Man muss wissen, dass die Menschen im Gazastreifen auch deshalb in Armut leben, weil die Hamas die Gelder, die sie auch aus Deutschland bekommt, nicht in Bildung oder Infrastruktur investiert, sondern in Waffen.

Warum sollten sich Menschen in Deutschland für solche Frage interessieren?

Viele Menschen realisieren nicht, dass der Konflikt, so weit weg er zu sein scheint, auch bei uns stattfindet. Wenn wir es hinnehmen, dass Menschen bei uns dermaßen erfüllt sind mit Hass auf Israel und Juden, wie man es unter anderem bei den Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Berlin, Gelsenkirchen und anderen Orten gesehen hat, dann wird das für uns alle zu einem Problem. Für die gesamte westliche Gesellschaft, unsere gesamten westlichen Werte.

Sie sagen: Bildung ist wichtig. Betrifft das auch die Schulen?

Ja, ich habe heute den Eindruck, dass auch vielen Lehrern das historische Wissen fehlt. Alle Schüler sollten einmal ein Konzentrationslager gesehen haben – das gilt aber auch für viele Lehrer. Es sollten auch viel mehr Begegnungen stattfinden, auch einfach innerhalb der eigenen Stadt. Ich glaube, es sind genau diese Kontakte, etwa zwischen Schülern unterschiedlichen Glaubens, die am Ende des Tages gesellschaftliche Veränderungen hervorrufen. Das muss auf vielerlei Ebenen stattfinden. Aber davon sind wir in manchen Bereichen erschreckend weit entfernt.

Wo sehen Sie noch Probleme?

Etwa beim Religionsunterricht. Dass Nordrhein-Westfalen jetzt, wie auch Hamburg, Verträge für den Islamunterricht an Schulen mit dem Islamverband Ditib geschlossen hat – ich kann es kaum glauben. Ditib ist der türkischen Religionsbehörde in Ankara direkt unterstellt. Dort wird offen gegen Israel und Juden gehetzt, aber auch gegen die westlichen Gesellschaften und ihre Werte. Das war ist seit Jahren bekannt. Wie kann man mit solchen Verbänden Staatsverträge abschließen, bei denen es auch um viel Geld geht?

Müssen wir lernen, solche Dinge direkter beim Namen zu nennen?

Ja, manchmal ist das schwer, weil man schnell Gefahr läuft, sofort in eine bestimmte politische Ecke gestellt zu werden. Etwa auch beim Thema Flüchtlinge: Dass Deutschland 2015 die Geflüchteten aufnahm, war das eine. Aber wir müssen die Menschen eben nicht nur über die deutsche Mülltrennung aufklären, sondern auch über die deutsche Geschichte. Über den Holocaust – und über die deutsche Staatsräson, die daraus folgt. Und darüber, was dies wiederum für die Menschen in unserem Land bedeutet, für alle. Umgekehrt muss aber auch klar sein, dass Antisemitismus nicht nur ein importiertes Problem ist. Den gab es schon immer, auch darüber müssen wir reden.

Wie kommt man von dieser Ebene der gegenseitigen Vorurteile und Schuldzuweisungen weg?

Was mich am Leo-Baeck-Zentrum gleich am Anfang beeindruckt hat, war: Alle Schüler, egal mit welchem sozialen oder religiösen Hintergrund, fühlen sich dort angenommen, gehört und einfach zu Hause. Es gibt dort zum Beispiel Projekte, in denen es darum geht, die andere Seite besser zu verstehen. Indem zum Beispiel jüdische Schüler erfahren, wie aus arabischer Perspektive Geschichte gelehrt wird. Oder Demokratie-Seminare, in denen es um Minderheiten geht, die Rolle der Frau in der Gesellschaft: Unwissen ist ein Faktor, der extrem zu Konflikten beiträgt.

Betrifft das auch Deutschland?

Ja, und nicht allein zugewanderte Menschen. Auch in meiner Generation, bei Menschen aus ähnlichen Zusammenhängen wie mir, beobachte ich großes Unwissen. Es gibt viele, die den Holocaust für einen Krieg wie jeden anderen halten. Oder die sehr wenig über Israel und Juden überhaupt wissen. Je weniger man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, desto leichter verbreiten sich Vorurteile, werden Hetze und Propaganda für Wahrheit gehalten.