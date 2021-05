Radfahrerin bei Unfall verletzt: Mahnwache für Getötete

Berlin. Bei der Kollision mit einem Auto in Berlin-Moabit ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 31-Jährige kam am Donnerstagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau sei mit dem Kopf gegen die Frontscheibe eines Autos geprallt. Sie trug einen Helm.

Laut Polizei gab der 26-jährige Autofahrer an, er sei an einer Ampel bei Grün gefahren, die Radfahrerin habe den Wagen von rechts gekreuzt. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Der 26-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Eine Atemalkoholmessung am Unfallort ergab demnach 0,6 Promille. Der Mann kam in Polizeigewahrsam, aus dem er nach der Blutentnahme wieder entlassen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ebenfalls am Donnerstag wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain tödlich verletzt. Die 37-Jährige wurde laut Polizei von einem Sattelzug überrollt, als sie einem auf dem Radweg parkenden Geldtransporter auswich.

Am Freitag (17.30) war am Unfallort am U-Bahnhof Samariterstraße eine Mahnwache geplant. Dazu aufgerufen hat der Verein Changing Cities. Der Fahrradclub wollte dort ein sogenanntes Geisterrad zum Gedenken aufstellen. Auf Berlins Straßen starben laut Polizei in diesem Jahr bereits drei Radler.

