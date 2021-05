Berliner Senat erwägt vorzeitige Öffnungsschritte

In Berlin wird es möglicherweise früher zu weiteren Öffnungen kommen, als ursprünglich geplant. Wegen der anhaltend niedrigen Infektionszahlen mit Werten unter 50 wächst der Druck, wieder mehr öffentliches Leben zuzulassen. Der Senat diskutierte am Freitag auf seiner Telefonschalte verschiedene Szenarien. Dabei ging es um eine mögliche Angleichung der Öffnungsschritte an Brandenburg.

Testpflicht in Außen-Gastronomie und Handel: Statt wie ursprünglich geplant am 18. Juni, könnte die Testpflicht in der Außen-Gastronomie und im Handel nun schon am 11. Juni wegfallen. Auch über mögliche erste Öffnungen der Innen-Gastronomie für zwei Haushalte wurde auf der Senatssitzung debattiert.

Innen-Gastronomie: Brandenburg will die Innen-Gastronomie bereits ab dem 3. Juni wieder öffnen. Auch hier diskutiert der Senat den 11. Juni, um den Gastronomen genug Vorlaufzeit zu lassen, sich darauf vorzubereiten. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fordert schon länger die Aufhebung der Einschränkungen.

Übernachtungen in Hotels: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwägt zudem, auch private Übernachtungen in Hotels nun schon ab dem 11. Juni zu ermöglichen.

Auch über die Rückkehr zum Präsenzunterricht wird verhandelt

Präsenzunterricht: Ein weiteres Streitthema ist die Rückkehr in den Präsenzunterricht. Auch hier ist Brandenburg vorgeprescht und will die Rückkehr an die Schulen bereits zum 11. Juni ermöglichen. Berlins Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) lehnt das jedoch ab und will erst zum neuen Schuljahr wieder zum Unterricht in voller Klassenstärke zurückkehren.

Bei den Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren liegt die Inzidenz derzeit noch teilweise deutlich über 50. Scheeres mahnt deshalb zur Vorsicht. Die Grünen fordern dagegen vehement, noch vor den Sommerferien in den Regelunterricht zurückzukehren.