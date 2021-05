Scheeres will Ausflüge statt Unterricht für ganze Klassen

Berlin. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) lehnt eine Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in den Regelunterricht noch vor den Sommerferien weiterhin ab. Stattdessen setzt sie darauf, dass die Schulen in den kompletten Klassenverbänden Ausflüge oder Projekte im Freien anbieten.

„Ich bin der Meinung, dass wir mehr ermöglichen müssen“, sagte Scheeres am Donnerstag im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses. „In den zwei Wochen vor den Ferien können Kinder draußen Unterricht erleben, Projekte oder Sport.“

Wenn die Inzidenzen weiter runtergehen, sollten Schulen in ganzen Gruppen Aktivitäten anbieten, Lehrkräfte sollten mit ganzen Gruppen etwa in den Botanischen Garten oder den Tierpark gehen oder Sportunterricht im Freibad abhalten.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Berlins Problem ist der frühe Ferienbeginn schon im Juni

Das Ziel, einen normalen Unterricht für alle im Klassenzimmer durchzuführen, verfolgt Scheeres nicht mehr vor den Ferien. Das soll erst zum nächsten Schuljahr passieren, wenn Lehrkräfte und womöglich auch viele Kinder im August gegen Corona geimpft sind. „Das Problem ist: Wir sind ein Juni-Ferienland“, sagte die Senatorin. Das Schuljahr in Berlin endet am 23. Juni.

Einwände des FDP-Bildungsexperten Paul Fresdorf, ob denn der Staat bei niedrigen Inzidenzen von unter 35 überhaupt noch Wechselunterricht anbieten dürfe, wies Scheeres` Abteilungsleiter Thomas Duveneck zurück. „Eine feste Inzidenz von 35 führt nicht automatisch zur Schulöffnung“, sagte der Beamte.

Es sei immer eine Abwägung zwischen dem Gesundheitsschutz und dem Recht der Kinder auf Bildung. Sollten Kinder im Regelbetrieb positiv getestet werden, müssten in der Folge ganze Klassenverbände in Quarantäne und hätten dadurch wiederum Nachteile.

An den Grundschulen sind 78 Prozent der Lehrkräfte geimpft

Senatorin Scheeres sagte, in den Grundschulen seien 78 Prozent der Lehrkräfte inzwischen geimpft. An den Kitas seien es 63 Prozent. Für die Lehrerinnen und Lehrer an Oberschulen kenne man einen solchen Wert nicht. Das Personal in den Sekundarstufen sei nicht zentral eingeladen und mit Impfcodes ausgestattet worden. Sie gehören zur Prioritätengruppe 3, für die die Impfung seit rund sechs Wochen geöffnet ist.

Die politische Debatte um die Gestaltung des Rest-Schuljahres hatte zuletzt Nahrung bekommen durch die Ankündigung des benachbarten Landes Brandenburg, wo die Grundschüler kommende Woche und die Oberschüler die Woche darauf in voller Stärke in die Klassen zurückkehren sollen.

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hatte im Morgenpost-Interview ein Umdenken des Senats angeregt, wenn die Inzidenzen in den Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen unter 50 fallen sollten. Derzeit liegen sie in Berlin noch über 60.

Grüne und CDU fordern schnelle Rückkehr zum Regelbetrieb in den Schulen

Scheeres sagte dazu, sie habe mit Giffey am vergangenen Freitag das Thema Rückkehr zur vollen Gruppenstärke besprochen und sei sich einig, dass mehr möglich sein müsse. SPD-Bildungsexpertin Maja Lasic zeigte sich angesichts der schneller als erwartet fallenden Inzidenzen unter Kindern und Jugendlichen offen für die Debatte.

Grüne und CDU zeigten sich entschlossen. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch forderte am Donnerstag eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht. Zumindest den Grundschulkindern solle ein Stück Normalität zurückgegeben und regulärer Unterricht noch vor den Ferien ermöglicht werden, sagte Jarasch. „Organisatorische Gründe wie von der Schulsenatorin vorgebracht, können keine Gründe sein, um Berlins Schülerinnen und Schüler die Rückkehr in den Präsenzunterricht zu verwehren.“

Nur die Linke steht voll hinter der SPD-Bildungssenatorin

Diese Einschätzung teilt CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner. Der Senat dürfe „die Öffnungen durch internen Streit nicht länger auf die lange Bank“ schieben. Er forderte, die Rückkehr zum sicheren Präsenzbetrieb am nächsten Dienstag im Senat zu behandeln.

„Die Familien verdienen schnellstmöglich Planbarkeit und Verlässlichkeit. Ein sicherer Schulbetrieb lässt sich mit Tests, mit Luftfiltern, mit neuen Raumkonzepten und durchdachten Hygieneregeln gestalten“, so der CDU-Landesvorsitzende. Rot-Rot-Grün dürfe den jungen Berlinerinnen und Berlinern nicht die Zukunft verbauen.“

Die Berliner Linke stellte sich hingegen voll hinter die SPD-Bildungssenatorin und lehnt für die Berliner Schulen eine Rückkehr zum Präsenzunterricht in voller Gruppenstärke ab. „In einem Klassenraum mit 30 Personen ist es unmöglich, Abstand zu halten“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion Regina Kittler der Morgenpost. Daher herrsche in den Schulen eine andere Situation als etwa in der Außengastronomie oder bei Kulturveranstaltungen.

Gewerkschaft GEW sieht Öffnung der Schulen für alle skeptisch

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht eine Rückkehr zum Regelbetrieb wie er in Brandenburg geplant ist, skeptisch. Landesgeschäftsführer Markus Hanisch sagte, viele Lehrkräfte, gerade in der Sekundarstufe II, hätten noch keine Möglichkeit gehabt, ein Impfangebot anzunehmen. Der Gewerkschafter verwies auf die vielen organisatorischen Probleme, die eine Abkehr vom gerade eingeübten Wechselunterricht mit sich brächten.

Diese Nachteile würden die Vorteile einer zwei- bis dreiwöchigen Phase des vollständigen Präsenzunterrichts überwiegen. Die Situation wäre eine andere, wenn die Ferien in Berlin später beginnen würden, sagte Hanisch. Er wies Vorwürfe zurück, den Lehrerinnen und Lehrern ginge es nur darum, Arbeit zu vermeiden. „Wechselunterricht erfordert mehr Aufwand als Unterricht in voller Klassenstärke“, so der GEW-Vertreter.