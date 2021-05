Angeblicher DHL-Epresser stellt sich

Mehr als drei Jahre nach den Erpressungsfällen bei dem Paketzusteller DHL hat sich ein Mann bei der Staatsanwaltschaft Potsdam gemeldet. Das bestätigte am Mittwochabend der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann. „Es hat sich bei uns ein Mann gemeldet und dessen Angaben überprüfen wir nun“, sagte Lehmann der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Nach dpa-Informationen bezichtigte sich der Mann selbst der Taten. Die Ermittler wollen nun prüfen, ob der Mann tatsächlich Täterwissen hat oder ob es sich möglicherweise um einen sogenannten Trittbrettfahrer handelt.

Erst vor rund zwei Wochen hatte es noch einen Beitrag in der Sendung "Aktenzeichen XY" gegeben, worin nach dem Unbekannten gefahndet wurde. Vor dreieinhalb Jahren hatte dieser damit begonnen, den Paketzusteller DHL zu erpressen. Der Mann hatte Potsdam in Angst und Schrecken versetzt, es kam auch zu einem Polizeieinsatz auf einem Weihnachtsmarkt. Polizei und Landeskriminalamt (LKA) gingen seither Tausenden Hinweisen und Spuren nach. Doch den oder die Täter hatten sie bislang nicht fassen können.

Ende April dieses Jahres hatten die Ermittler ein neues Fahndungsfoto des mutmaßlichen DHL-Erpressers veröffentlicht – in der ersten Woche nach dessen Veröffentlichung gingen laut der Polizei in Brandenburg und der Staatsanwaltschaft Potsdam 55 Hinweise ein. Die Fahnder hatten eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgeschrieben.

Die Serie begann augentscheinlich am 1. Dezember 2017. Damals war in einer Apotheke am Rande des Pots­damer Weihnachtsmarkts eine Paketbombe entdeckt worden, in der sich eine Sprengvorrichtung und Nägel befanden. Darin wurde auch ein als QR-Code verschlüsseltes Schreiben entdeckt, mit dem der DHL um eine Millionensumme in Bitcoins erpresst wurde.

Der Apotheker hatte allerdings beim Öffnen des Pakets ein Zischen gehört und "so komische Drähte" bemerkt. Die Polizei hatte das Gelände weiträumig abgesperrt und die Bombe entschärft.

Pakete wurden auch in Steglitz und Kreuzberg gefunden

Doch bereits Anfang November war eine eine erste explosive Sendung des DHL-Erpressers im Postzentrum Frankfurt (Oder) eingegangen. Diese geriet beim Öffnen jedoch in Brand, wodurch auch das Erpresserschreiben zerstört wurde. Weitere explosive Sendungen wurden im Januar 2018 an eine Bankfiliale nach Berlin-Steglitz und im April zur Berliner Handwerkskammer nach Kreuzberg versandt.

Danach schien der Erpresser untergetaucht zu sein. Ende April veröffentlichten sie noch ein Fahndungsbild, das aus einer Überwachunggskamera stammte. Nun könnte er sich freiwillig den Behörden gestellt haben.