Bester Biergarten in Berlin: Die absoluten Top-Adressen der Hauptstadt

Geheimtipp und Kult-Lokal, am Wasser, entlang der Spree, am Wannsee: In diesen Biergärten kann man den Frühsommer genießen.

Berlin.

Welcher Biergarten in Berlin ist der beste?

Am Wochenende lockt das milde Wetter in die Biergärten der Hauptstadt

Kiez-Institution, Geheimtipp, am Wasser: Wir listen die besten Biergärten Berlins auf, mit Adresse, Öffnungszeiten und allen wichtigen Infos

Berlin. Nichts wie raus! Der Frühsommer bleibt auch an diesem Wochenende in der Stadt – mit angenehm milden Temperaturen bis zu 25 Grad. Beste Voraussetzungen also, um einen Biergarten in Berlin zu besuchen. Neben den über die Hauptstadt hinaus bekannten Klassikern wie dem Prater-Biergarten in Prenzlauer Berg oder dem Zollpackhof im Regierungsviertel überraschen immer wieder auch kleine Restaurants mit lauschigen Sommerterrassen und einem ausgefeilten gastronomischen Konzept – mal urig-rustikal, mal im Stil des Fine Dining. Direkt am Wasser, an der Spree, am Wannsee oder mitten im Kiez.

Die Berliner Morgenpost hat die Biergärten der Hauptstadt besucht. Unsere Top-Auswahl mit Öffnungszeiten, Adressen, dem Angebot und Hinweisen zur Reservierung finden Sie hier. Auch interessant: Flohmarkt in Berlin am Samstag und Sonntag: Geheimtipps, Termine - alle Infos

Biergarten in Berlin: Zenner im Treptower Park

Im Ausflugslokal „Zenner“ an der Spree ist die Biergartensaison angelaufen.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Service

Dieser Blick auf die glitzernde Spree kann süchtig machen: Am Uferweg direkt vor dem Biergarten „Zenner“ im Treptower Park halten Spaziergänger gerne inne und lassen den Blick schweifen, und auch Radfahrer steigen an dieser Stelle häufig ab. Herrlich! Hier in Alt-Treptow lässt es sich aushalten.

Adresse und Kontakt: Alt-Treptow 15, 12435 Berlin, www.zenner.berlin

Alt-Treptow 15, 12435 Berlin, www.zenner.berlin Öffnungszeiten: Mo.-Di. 12-17 Uhr, Mi.-Fr. 12-18 Uhr, Sa./So. 11-18 Uhr

Prater in Prenzlauer Berg: Schönster Biergarten Berlins

Foto: picture-alliance/ ZB / dpa-Zentralbild

In der als ältester und schönster Biergarten der Stadt geltenden Lokalität mit rund 600 Plätzen wurde schon 1837 unter alten Kastanien Prater Pils ausgeschenkt. Vom Grill kann man sich mit Bratwurst im Brötchen versorgen, außerdem gibt es Laugenbrezeln oder Nudelsalat.

Adresse und Kontakt: Kastanienallee 7–9, Prenzlauer Berg,Tel. 448 56 88, www.prater-biergarten.de

Kastanienallee 7–9, Prenzlauer Berg,Tel. 448 56 88, www.prater-biergarten.de Öffnungszeiten: bei schönem Wetter tägl. ab 12 Uhr



Zollpackhof in Moabit: Biergarten im Berliner Regierungsviertel

Foto: Maurizio Gambarini

Als grüne Oase im Regierungsviertel versteht sich der Zollpackhof. Einen großartigen Ausblick bietet der Biergarten an der Spree mit altem Baumbestand samt einer 145 Jahre alten Rosskastanie und insgesamt rund 1500 Sommeraußenplätzen.

Adresse und Kontakt: Elisabeth-Abegg-Str. 1, Moabit, Tel. 33 09 97 20, www.zollpackhof.de

Elisabeth-Abegg-Str. 1, Moabit, Tel. 33 09 97 20, www.zollpackhof.de Öffnungszeiten: tägl. ab 11 Uhr (je nach Wetter)



Schleusenkrug in Tiergarten: Biergarten am Berliner Zoo

Ein Klassiker in Berlin: der „Schleusenkrug“.

Foto: imago/Schöning

Weil der „Schleusenkrug“ mitten im Tiergarten liegt, ist er – obwohl nur einen Katzensprung vom Bahnhof Zoo entfernt – eine Art Ausflugslokal: drinnen recht eng, draußen auf den Holzstühlen und Bierbänken ziemlich groß. Im Sommer ist der Grill geöffnet. Tische können nicht reserviert werden, sie werden nur vor Ort vergeben.

Adresse und Kontakt: Müller-Breslau-Straße, an der Tier­gartenschleuse, Charlottenburg, www.schleusenkrug.de

Müller-Breslau-Straße, an der Tier­gartenschleuse, Charlottenburg, www.schleusenkrug.de Öffnungszeiten: tgl. 11–22 Uhr, Küche bis 21 Uhr

Café am Neuen See im Tiergarten: Ein Klassiker unter den Berliner Biergärten

Das Café am Neuen See in Tiergarten.

Foto: aa/dvb

Das „Café am Neuen See“ ist ein Klassiker unter den Biergärten in Berlin – die Institution im Tiergarten hat renoviert. Der SB-Bereich ist riesig und mit einem eigenen Pavillon mit mehreren Kassen, Kochstationen und ­Getränkeausgabestellen umgebaut worden. Auch der Bootsverleih ist bei gutem Wetter geöffnet.

Adresse und Kontakt: Lichtensteinallee 2, Tiergarten, www.cafeamneuensee.de

Lichtensteinallee 2, Tiergarten, www.cafeamneuensee.de Öffnungszeiten: 11-23 Uhr (bei schönem Wetter)

Golgatha in Kreuzberg: Kult-Biergarten im Berliner Viktoriapark

Foto: Golgatha

„Tanzbarer Biergarten“ nennt Chefin Nicole Plattner ihre Kultstätte im Viktoriapark mit rund 600 Plätzen unter freiem Himmel. Kulinarisch versorgt man sich ab 12 Uhr mit Grillgut wie Wurst, Leberkäse, Nackensteaks & Co. Gästefreundlich: Draußen kann reserviert werden, auch schon für zwei Personen.

Adresse und Kontakt: Dudenstr. 40–64, Kreuzberg, Tel. 785 24 53, www.golgatha-berlin.de

Dudenstr. 40–64, Kreuzberg, Tel. 785 24 53, www.golgatha-berlin.de Öffnungszeiten: tägl. ab 9 Uhr

Clärchens Ballhaus in Mitte: Romantischer Biergarten mit vorzüglicher Weinkarte

Das „Clärchens“ - eine Institution in Mitte.

Foto: promo

Unter alten Bäumen im romantischen Hof des „Clärchens“ locken zum Neustart Spargelflammkuchen für den kleinen Hunger oder Spargel mit Schnitzel und Sauce Hollandaise für den großen. Keine Sorge, wer Spargel nicht mehr sehen kann, wird mit Havelzander, einem Teller Königsberger Klopse oder vegetarischen Maultaschen mindestens ebenso glücklich. Und dann gibt es noch eine vorzügliche Weinkarte.

Adresse und Kontakt: Auguststr. 24, Mitte, Tel. 555 78 54 40, www.claerchensball.haus

Auguststr. 24, Mitte, Tel. 555 78 54 40, www.claerchensball.haus Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 17-22 Uhr, Sbd. 12–22 Uhr, So. 17–22 Uhr



Schwarzes Café in Charlottenburg: Legendäres Lokal – auch draußen auf der Terrasse

Ein Berlin ohne das „Schwarze Café“ ist gar nicht vorstellbar – und schon gar nicht lebenswert. Eigentlich ist der sympathische Klassiker an der Kantstraße rund um die Uhr geöffnet. Und man kann auf der Terrasse des legendären Charlottenburger Lokals sitzen. Dort können die Gäste unter anderem Trüffelgnocchi und das Lachsfrühstück für zwei bestellen.

Adresse: Kantstr. 148, Charlottenburg, Tel. 313 80 38, www.schwarzescafe-berlin.de

Kantstr. 148, Charlottenburg, Tel. 313 80 38, www.schwarzescafe-berlin.de Öffnungszeiten: tgl. rund um die Uhr







Sironi La Pizza in Schöneberg: Die berühmten Berliner Pizzen

Die Pizzen aus Hartweizen oder Dinkelmehl mit klassischen oder auch ausgefallenen Belägen sind weit über Schöneberg hinaus berühmt. Genießen kann man sie auch auf der Terrasse, genau wie die weiteren Köstlichkeiten von Alfredo Sironi.

Adresse und Kontakt: Goltzstraße 36, Schöneberg, www.sironi.de

Goltzstraße 36, Schöneberg, www.sironi.de Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 17-23 Uhr, Sbd./So., 12-23 Uhr, Di. geschlossen



Frannz in Prenzlauer Berg: Unter Linden auf dem Gelände der Kulturbrauerei

Der Biergarten des „Frannz“ in Prenzlauer Berg.

Foto: Frannz

Im vergangenen Sommer kam hier sogar Konzertstimmung auf. Akustikauftritte von Newcomern erinnerten daran, wie bunt das Berliner Kulturleben vor der Pandemie war. Der Biergarten des „Frannz“-Clubs und -Restaurants ist wieder geöffnet. Es gibt Flammkuchen, Burger und kaltes Bier. Und Live-Konzerte.

Adresse: Schönhauser Allee 36, Prenzlauer Berg, www.frannz.eu

Schönhauser Allee 36, Prenzlauer Berg, www.frannz.eu Öffnungszeiten: Mo.–So., ab 17 Uhr



BRLO Brwhouse in Kreuzberg: Berliner Biergarten mit Köstlichkeiten aus dem Smoker

Ruhe vor dem Sturm? Im „BRLO“ wird vor Ort getestet.

Foto: Ulf Saupe

Auch das „BRLO-Brwhouse“ hat einen Biergarten. Neben hauseigenem Bier und Cider gibt es auch Köstlichkeiten aus dem Smoker und der Küche.

Adresse: Schöneberger Str. 16, Kreuzberg, Tel. 0151/74 37 42 35, www.brlo.de

Schöneberger Str. 16, Kreuzberg, Tel. 0151/74 37 42 35, www.brlo.de Öffnungszeiten: Di.–Fr. 17 Uhr, Sbd.+So. ab 12 Uhr, Biergarten: Mo.-Do., 16-0 Uhr, Fr. 14-0 Uhr, Sbd./So., 12-0 Uhr



Best of Berlin - das könnte Sie auch interessieren:

Julius in Wedding: Fine Dining – auch im Außenbereich

Das Team vom „Ernst“ hat sich einen lässigeren Bruder vis-à-vis geschenkt, das „Julius“. Zwar sind die limitierten Plätze des Fine-Dining-Restaurants schnell ausgebucht, doch später am Abend bleibt der Außenbereich für Drinks und Weine geöffnet. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Adresse und Kontakt: Gerichtstr. 31, Wedding, exploretock.com/juliusberlin

Gerichtstr. 31, Wedding, exploretock.com/juliusberlin Öffnungszeiten: Do.–So. 10-19 Uhr



Kanaan in Prenzlauer Berg: Europa trifft auf den Nahen Osten

Hummus für den Weltfrieden! Im palästinensisch-israelischen Restaurant „Kanaan“ wird dieser Satz ganz wörtlich genommen. Und wunderbar seidig ist dieser Hummus noch dazu. Zur Wiedereröffnung des Außenbereichs wird dringend um Reservierung gebeten. Dafür erwarten den Gast selbst gebackenes Pitabrot, frische Salate, würziger Schug und natürlich Hummus satt.

Adresse und Kontakt: Schliemannstraße 15, Prenzlauer Berg, Tel. 01590–134 80 77, www.kanaan-berlin.de

Schliemannstraße 15, Prenzlauer Berg, Tel. 01590–134 80 77, www.kanaan-berlin.de Öffnungszeiten: Mi.-Do. 18–22 Uhr, Fr.–So. 12–22 Uhr



Dudu31 in Charlottenburg: Fusionküche aus einem Drei-Länder-Mix

Es gibt eine Mitte-Dependance des „Dudu“ an der Torstraße 134 und das „Dudu31“ an der Charlottenburger Bleibtreustraße mit grünbewachsener Terrasse. Auf der Karte: vietnamesisch-japanisch-peruanisches Fusion-Food, das doch so original berlinerisch ist. Die „Crunchy Dudu Special Roll“ ist inzwischen ein Klassiker. Auch hier sollte man vorab einen Tisch reservieren.

Adresse und Kontakt: Bleibtreustr. 31, Charlottenburg, Tel. 57 79 55 77, www.dudu-berlin.de

Bleibtreustr. 31, Charlottenburg, Tel. 57 79 55 77, www.dudu-berlin.de Öffnungszeiten: Mo.-Do. 12–22 Uhr, Fr./Sbd. 12-23 Uhr, So. 12-22 Uhr



Brewdog in Mariendorf

Kühles Craftbeer gibt es bei „Brewdog“ auf dem Gelände des Marienparks in Mariendorf.

Foto: Julia Lehmann / Berliner Morgenpost

Das majestätische rote Backsteingebäude aus dem Jahr 1901 beherbergt die schottische Brauerei „Brewdog“ samt Restaurant, umgeben von einem traumhaften Biergarten.

Adresse und Kontakt: Marienpark 23, Mariendorf, Tel. 212 34 31 00, www.brewdog.com

Marienpark 23, Mariendorf, Tel. 212 34 31 00, www.brewdog.com Öffnungszeiten: Fr.–So. und feiertags 12–22 Uhr geöffnet

Banja Luka in Kreuzberg: Ein Biergarten für Hipster

Das Banja Luka, benannt nach der Stadt im Norden von Bosnien und Herzegowina, bietet seinen Gästen viel Grün, die Möglichkeit Tischtennis zu spielen und Musik. Das Ambiente des Biergartens am Schlesischen Tor ist hipsterig, durch und durch Kreuzberg. Täglich werden an der Außen-Bar Brotzeit und auch einige warme Gerichte sowie eine große Auswahl an Getränken angeboten.

Adresse und Kontakt: Falckensteinstraße 1-2, 10997 Berlin

Falckensteinstraße 1-2, 10997 Berlin Öffnungszeiten: Täglich geöffnet von 16 bis 1 Uhr, wochenends bis 3 Uhr

Biergarten Luise: Klassischer Biergarten mit Spielplatz

Ein klassischer Biergarten ist der Biergarten Luise in Dahlem. Die Auswahl an Gerichten ist riesig. Es gibt Burger, Schnitzel, Salate, Pizza, Flammkuchen und vieles mehr. Auch für Vegetarier und Veganerinnen ist einiges geboten. Das Highlight ist dem Betreiber zu Folge jedoch das regionale Büffelfleisch, sowie der hauseigene Büffelmozzarella und Burrata aus Büffelmilch. Auf Kinder wartet ein Spielplatz.

Adresse und Kontakt: Königin-Luise-Straße 40-42, 14195 Berlin

Königin-Luise-Straße 40-42, 14195 Berlin Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 23.30 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag

Birgit und Bier: Biergarten mit angeschlossenem Open-Air-Club

Warteschlangen vor den Clubs und Biergärten am Schleusenufer in Berlin-Kreuzberg.

Foto: picture alliance / Juergen Held | Global Travel Images

Der Biergarten des Birgit und Bier überzeugt mit seinem ausgefallenen Ambiente: Neben den üblichen Holzgarnituren kann man sich auch auf Sesseln oder Sofas niederlassen. Außerdem gibt es ein Karussell, eine Tischtennisplatte und einen Fotoautomaten. Hungrige können sich im Biergarten neapolitanische Holzofenpizza schmecken lassen und dabei den Sounds von der Tanzfläche nebenan lauschen. Anders als der angeschlossene Open-Air-Club ist der Biergarten kostenfrei. Wer gestärkt doch noch Lust auf Tanzen bekommt, kann kurzentschlossen in den Open-Air-Club wechseln.

Adresse: Schleusenufer 3, 10997 Berlin

Schleusenufer 3, 10997 Berlin Öffnungszeiten: Donnerstag und Sonntag von 14 bis 4 Uhr geöffnet und Freitag und Samstag von 14 bis 9 Uhr. Montag, Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage

Biergarten Maisel‘s Einkehr in Kladow: Fränkischer Biergarten in Berlin

Wer Lust auf fränkisches Flair und einen kleinen Ausflug raus aus der Stadt hat, ist mit dem Maisel‘s Biergarten in Kladow gut beraten. Hier gibt es Kleinigkeiten wie Rostbratwurst, Backkartoffeln und Laugenbrezel sowie Süßes in Selbstbedienung. Das Restaurant mit angeschlossener Terrasse lockt wiederum mit einer großen Auswahl fränkischer und süddeutscher Speisen.

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet

Täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet Adresse: Imchenallee 44, 14089 Berlin, am Fähranleger Kladow

Brauhaus Spandau: Zünftiger Biergarten in der Nähe der Zitadelle

Das Brauhaus Spandau.

Foto: picture alliance / picture alliance/Bildagentur-online

Zünftig geht es im Biergarten des Brauhaus Spandau zu. Der große Garten hat Platz für 600 Gäste, liegt nahe der Spandauer Altstadt und Zitadelle und hat direkten Zugang zur Havel. So kann der Biergartenbesuch gut mit einem schönen Spaziergang verbunden werden.

Öffnungszeiten: Das ganze Jahr täglich von 10 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

Das ganze Jahr täglich von 10 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Adresse: Neuendorfer Straße 1, 13585 Berlin

Kulturdachgarten Klunkerkranich: Biergarten mit Kulturprogramm

Der Klunkerkranich in Berlin-Neukölln.

Foto: picture alliance / dpa | Jörg Carstensen

Der Klunkerkranich in Neukölln ist ein Biergarten anderer Art. Vom obersten Parkdeck der Neuköllner Arcaden aus eröffnet sich den Gästen der Blick über Berlin. Gegen den Hunger hält die vegane Kantine Terry’s eine Auswahl an Sandwiches (New York Reuben, Carolina BBQ und Philly Chzsteak), verschiedenen kleinen Speisen wie Chili-Sin-Carne-Bowl oder Coleslaw und Snacks bereit. Außerdem punktet der Klunkerkranich mit Kulturellem: Es gibt zwei Tanzflächen, die regelmäßig bespielt werden, Lesungen und Filmvorführungen. Achtung: Der Klunkerkranich kostet Eintritt (zwei bis acht Euro) und zu Stoßzeiten müssen Gäste mit Wartezeiten rechnen.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 17 Uhr bis Mitternacht geöffnet, Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 1 Uhr.

Montag bis Mittwoch von 17 Uhr bis Mitternacht geöffnet, Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 1 Uhr. Adresse: Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin

Naumann Garten: Typische Berliner Biergarten-Atmosphäre

Der Naumann Garten am Südkreuz bietet knapp 200 Sitzplätze in typischer Biergarten-Atmosphäre: Sonnenschirme, orangefarbene Biergarnituren und ein Ausschank. Es werden Pizza und eine Auswahl an Gegrilltem angeboten.