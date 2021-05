200 Jahre Konzerthaus Berlin: Kunstinstallation und Premiere

Berlin. Starke Säulen: Das Konzerthaus Berlin erinnert jetzt mit einer Fotoinstallation der Künstlerin Bettina Pousttchi an seine Eröffnung vor 200 Jahren. Die neu entstandene schwarz-weiße Fassadeninstallation "Amplifier" (Verstärker), die am Mittwoch enthüllt wurde, nimmt Bezug auf den Architekten Karl-Friedrich Schinkel und den umliegenden Gendarmenmarkt. Den realen sechs Eingangssäulen fügte Pousttchi fünf weitere gedruckte Säulen zu, die bis unter den zweiten Giebel des Konzerthauses reichen.

"Alles bleibt anders" - unter diesem Motto feiert das Konzerthaus sein Jubiläum in dieser Spielzeit. Höhepunkt der Feier unter erschwerten Bedingungen ist die Premiere der Oper "Der Freischütz" am 18. Juni als Produktion der bekannten spanischen Theatergruppe "Fura dels Baus" und Chefdirigent Christoph Eschenbach am Pult. Damit erinnert das Konzerthaus auch an die Uraufführung der Oper von Carl Maria von Weber im einstigen Königlichen Schauspielhaus im Jahr 1821. Die Produktion läuft auf der Plattform Arte Concert live als Videostream.

Für die Neuproduktion bringt Fura dels Baus eigens einen Kran aus Barcelona nach Berlin mit. Es wird eine "Reise zu den Wurzeln der Oper", in der Mythos, Geschichte und aktuelle Realität des Waldes aufeinander treffen, wie Regisseur Carlus Padrissa die Inszenierung beschreibt. "Es geht nicht darum, eine Illusion zu schaffen, sondern mit Elementen des Straßentheaters starkes Bildtheater zu machen", sagte Dramaturg Esteban Muñoz.

Einen Monat nach der Eröffnung des vom Baumeister Schinkel entworfenen Königlichen Schauspielhauses war am 18. Juni 1821 "Der Freischütz" uraufgeführt worden. Es war ein fulminanter Erfolg: Mehrere Passagen wurden nach dem Beifall wiederholt. Der "Jägerchor" und das Lied vom "Jungfernkranz" wurden Ohrwürmer.

