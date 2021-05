Die Berliner Polizei ist in Neukölln im Großeinsatz. Es besteht der Verdacht eines Raubüberfalls auf eine Bank.

Gropius-Passagen Polizei-Einsatz in Neukölln: Verdacht auf Bank-Überfall

Berlin. Die Berliner Polizei ist am Mittwochmittag im Neuköllner Ortsteil Rudow im Großeinsatz. Es bestehe der Verdacht eines Raubüberfalls auf eine Bank, wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost sagte. Es handele sich um die Deutsche-Bank-Filiale in den Gropius-Passagen an der Johannisthaler Chaussee, hieß es weiter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Bei Twitter meldete die Polizei: "Wir haben aktuell einen Polizeieinsatz in Rudow. Unsere Kolleg. wurden gg. 10.30 Uhr zu einer Bankfiliale in die Johannisthaler Chaussee alarmiert. Dort soll im Vorraum ein Überfall stattgefunden haben. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt."

Die Johannisthaler Chaussee ist derzeit gesperrt, Buslinien der BVG werden deshalb umgeleitet.