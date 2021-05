Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen.

Brände Kabelbrand nahe des Tesla-Werks in Grünheide

Grünheide. Nahe des Tesla-Werks in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Die Flammen erfassten Kabel sowie einige Quadratmeter Waldboden, wie Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen miteilten. Ob es bei dem Brand einen Zusammenhang mit dem Elektroautohersteller gibt, war zunächst unklar. Die Polizei machte keine weiteren Angaben zu dem Brand.

