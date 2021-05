Agrar Erdbeersaison in Brandenburg: Verhaltener offizieller Start

Reife und unreife Erdbeeren hängen an einer Pflanze.

Rote Erdbeeren aus Brandenburg lassen in diesem Jahr auf sich warten. Sie reifen in der Regel zwei Wochen später als in den Vorjahren. Bei der kühlen Witterung dauert es einfach länger - auch unter dem Schutz eines Folienzeltes.