Berlin. Durch einen Schuss ist ein Mann in Berlin-Spandau schwer verletzt worden. Ein anderer Mann habe während eines Streits im Stadtteil Wilhelmstadt mehrfach auf das Bein des 45-Jährigen geschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schwerverletzte wurde am Montag von Einsatzkräften ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Täter werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

