Die Querdenker hatten am Wochenende zu mehreren Demonstrationen in Berlin aufgerufen. Es gab viel zu tun für die Polizei.

Am Breitscheidplatz wurden am Sonntag mehrere Querdenker und Corona-Leugner festgenommen.

Corona So liefen die Querdenker-Proteste in Berlin zu Pfingsten

Berlin. Normalerweise ziehen zu Pfingsten Zehntausende zum Karneval der Kulturen durch Kreuzberg. Coronabedingt wurde der jedoch bereits zum zweiten Mal abgesagt. Auf dem Mehringdamm wirkte es am Montagnachmittag trotzdem ein wenig so, als gebe es dort eine Art Ersatzveranstaltung. Eine Frau mit Gitarre stand auf einer provisorischen Bühne und sang Chansons, knapp 100 Menschen in teils in recht ausgefallener Kleidung standen davor und der Geruch von Räucherstäbchen lag in der Luft.

In den Texten ging es allerdings um das „faschistische Pharmasystem“, um einen vermeintlichen „Impfzwang“, um Träume, die nicht von „Impfpässen“ und „Bußgeldern“ regiert werden dürften. Es war nur eine von mehreren Querdenker-Demonstrationen, die ab Montagnachmittag berlinweit stattfanden.

Zu ähnlichen Kundgebungen kam es fast zeitgleich auch im Mauerpark an der Grenze von Prenzlauer Berg und Wedding, wo 200 Corona-Leugner zusammenkamen. Knapp 50 waren es laut Polizei am Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf. Weitere Proteste am Neuköllner Richardplatz, an der Möllendorffstraße in Lichtenberg und am Alice-Salomon-Platz in Marzahn wurden hingegen abgesagt.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Berliner Polizei an drei Tagen mit jeweils rund 3000 Beamten im Einsatz

Die Berliner Polizei war an allen drei Tagen mit jeweils rund 3000 Beamten im Einsatz, wobei sie auch von Kräften aus anderen Ländern und vom Bund unterstützt wurde. Anders als am Sonnabend und Sonntag gab es am Montag laut Polizeisprecher Michael Gassen keine nennenswerten Vorfälle. Eine abschließende Bilanz der Demonstrationen am Pfingstwochenende soll am Dienstag vorliegen.

Rund 90 Demonstrationen, längst nicht nur von Querdenkern, wurden für das Pfingstwochenende in Berlin angemeldet. Davon wurden elf mit Verweis auf den Infektionsschutz untersagt, worunter auch zwei fielen, die am Sonnabend zum und am Sonntag um den großen Stern im Tiergarten ziehen wollte und mit jeweils 16.000 Teilnehmern angemeldet wurde.

„Meinungs- und Versammlungsfreiheit waren stets gewährleistet“, trat Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montagabend auf Twitter dem andauernden Vorwurf eines politisch motivierten Verbots entgegen. „Die Polizei hat beides geschützt und den Infektionsschutz konsequent durchgesetzt.“ Von dem Verbot, das bereits am Freitag gerichtlich bestätigt wurde, ließen sich ein paar Hundert Querdenker jedoch nicht beeindrucken und versammelten sich trotzdem.

Mehrere Hundert versammelten sich trotz Verbots am Sonnabend in Mitte

Besonders viel zu tun gab es allerdings am Sonnabend in Mitte, wo sich Querdenker trotz des Verbots etwa am Brandenburger Tor oder am Potsdamer Platz versammelten und sich über Stunden ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei lieferten. Am Nachmittag zogen schließlich mehrere Hundert Menschen über die Voßstraße, wozu zuvor in entsprechenden Foren aufgerufen wurde. Die Polizei war zunächst nicht Herrin der Lage.

#Querdenker drängen die Polizei zurück. Die Polizei bekommt keinen richtigen Zugriff. Es sind zu wenig Beamte vor Ort. #b2205 (via @morgenpost) pic.twitter.com/NOFFLrcsx2 — Julian Würzer (@wurzer_julian) May 22, 2021

Bis 16 Uhr wurden rund 200 vorübergehende Freiheitsbeschränkungen vorgenommen – überwiegend wegen Hygieneverstößen. Ein 27-Jähriger wurde festgenommen, weil er einer Polizistin in den Rücken und einer weiteren in den Unterleib getreten haben soll. Am Sonntag musste die Polizei eine verbotene Versammlung am Charlottenburger Breitscheidplatz auflösen. „Das hat sich den ganzen Tag hingezogen“, so Polizeisprecher Gassen weiter.

Lob kam von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Seit Monaten beweisen die Kollegen der Bereitschaftspolizei und der Alarmhundertschaften nahezu im Dauermodus, dass sie sich aufopferungsvoll in den Dienst dieser Stadt stellen, selbst bei Alarmierungen aus der Freizeit, reihenweise Überstunden und zu geringen Ruhezeiten alle Lage stemmen“, sagte am Montag GdP-Landesvize Stephan Kelm.

Maskentragen wurde konsequent verweigert

Hygieneregeln wurden auf den Demonstrationen der Corona-Leugner kaum eingehalten, in Teilen sogar konsequent verweigert. Ein Protest vor dem Schloss Bellevue wurde vor diesem Hintergrund am Sonntag aufgelöst. „Ihr müsst keine Maske tragen, wenn ihr nicht wollt“, hieß es am Montag auf dem Mehringdamm in einer Lautsprecherdurchsage einer Ordnerin.

Die Polizei ließ nicht lang auf sich warten und wies ebenfalls per Lautsprecher darauf hin, dass dies in Berlin auf Demonstrationen seit Monaten Pflicht ist. Um der angedrohten Auflösung zu entgehen, änderten die Verantwortlichen ihre Meinung und baten die Teilnehmer darum, die Regeln zu befolgen, von denen sie nach eigenen Angaben nichts gewusst haben wollen.

Er kam, sah und musste eine #Maske aufsetzen. #Querdenker wollen auf dem #Mehringdamm in #Kreuzberg Gegendemonstranten provozieren und erinnern dabei ein bisschen an bockige Kinder. #b2405 pic.twitter.com/L1fybmKyrz — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) May 24, 2021

„Kritik ausdrücken könne man auch mit Maske“, sagte Günter, der am Montag mit knapp 100 weiteren Menschen etwa 100 Meter entfernt von dem Querdenkern stand, um gegen ihren von Rechten und Verschwörungstheoretikern unterwanderten Protest zu demonstrieren. Dies geschah unter lautstarken „Nazis raus!“- oder „Wir impfen euch alle!“-Rufen. „Ich hätte eigentlich heute etwas anderes zu tun“, sagte der Kreuzberger Günter. „Aber Berlin ist nicht die Kulisse für diese unsolidarischen Menschen, das sollen sie mit nach Hause nehmen.“