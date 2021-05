Freizeit Kaum Verstöße in Brandenburg an Pfingsten

Potsdam. Die Lockerungen zu Pfingsten haben nach Angaben der Brandenburger Polizei zu keinen nennenswerten Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen geführt. "Pfingsten war völlig unspektakulär", sagte Polizeisprecher Torsten Herbst am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Lockerungen der Corona-Regeln hätten keinen Einfluss auf die Polizeieinsätze gehabt. "Alles im grünen Bereich", sagte Herbst. Am Samstag hatte die Polizei 48 Verstöße gegen Corona-Regeln verzeichnet, eine Woche zuvor waren es 77. Meist ging es um Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Wegen gesunkener Corona-Infektionszahlen wurden viele Einschränkungen in Brandenburg am Freitag zurückgenommen. So konnten etwa Restaurants und Cafés im Außenbereich wieder öffnen. Allerdings gelten dabei diverse Auflagen. Zum Beispiel müssen Gäste entweder einen aktuellen negativen Coronatest, einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung von Covid-19 vorweisen. Auch Veranstaltungen wie Konzerte oder Theatervorstellungen draußen mit Negativtest und bis zu 100 Leuten sowie das Übernachten in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Charterbooten sind möglich.

Den Angaben zufolge gab es am Pfingsten vergleichsweise viele Unfälle mit Sachschäden - etwa auf vollen Parkplätzen. Die Wasserschutzpolizei in Westbrandenburg kontrollierte in den vergangenen drei Tagen verstärkt die Wasserstraßen. Bei Schiffskontrollen wurden 18 Verstöße festgestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Rund 30 Menschen hatten am Samstag in Potsdam spontan gegen die Corona-Politik demonstriert. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollten sie ursprünglich nach Berlin. Weil die Demonstration dort verboten wurde, seien sie in Potsdam aus dem Zug ausgestiegen. Die Demonstranten hätten sich an die Corona-Regeln gehalten, als sie zum Landtag und später zurück zum Hauptbahnhof gelaufen seien.

