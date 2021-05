Motorrad prallt gegen Auto und fängt Feuer

Berlin. Ein mutmaßlich zu schnell fahrender und unter Drogen stehender Motorradfahrer ist in Berlin-Lichtenberg bei einem Überholmanöver gegen ein Auto geprallt und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige wurde am Sonntagabend auf den Gehweg und gegen ein 13-jähriges Mädchen geschleudert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Motorrad sei daraufhin in Brand geraten. Der 34-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Egon-Erwin-Kisch-Straße gefahren, als er überholt habe und dann mit einem Auto kollidiert sei, das gerade auf die Straße eingebogen sei. Der Fahrer dieses Autos blieb unverletzt.

Der Motorradfahrer kam den Angaben nach mit schweren Verletzungen am Bein zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Auch das Mädchen sei "zur Beobachtung" in eine Klinik gekommen. Der Unfallort war für mehrere Stunden gesperrt.

Der Motorradfahrer werde verdächtigt, Drogen genommen zu haben, hieß es weiter. Eine Blutentnahme sollte das prüfen. Zudem waren laut Polizei an dem Motorrad Kennzeichen angebracht, die vor rund zwei Wochen bei einem anderen Motorrad entwendet worden waren. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.

